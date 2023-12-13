Рамзан Кадыров заявил, что было бы хорошо, если бы его сын убил Никиту Журавеля

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что его сын Адам «счел бы за честь» понести наказание за избиение в СИЗО Никиты Журавеля, которого обвиняют в сожжении Корана.
Во время прямой линии с жителями региона, которая транслировалась в телегам-канале Кадырова, он заявил, что раз суд решил не наказывать его сына, то и власти Чечни не должны этим заниматься.
«За что наказывать? За то, что он агента, человека, который Коран сжег, избил? Хорошо, если бы он убил бы его», — цитирует слова главы Чечни РБК. Кадыров поблагодарил регионы, которые наградили его сына.
Во время прямой линии глава Чечни также сказал, что три жены — это хорошо, а четыре — счастье. «Две жены это определение, что ты настоящий мужчина. Три — это хорошо. Четыре — это счастье. Так сказал наш пророк», — заявил Кадыров. Он признался, что любит «эту жизнь и красивых женщин», но при этом остается «глубоко верующим» человеком.
Адаму Кадырову 16 лет. В августе 2023 года он избил в грозненском СИЗО Никиту Журавеля, который сжег Коран у соборной мечети в Волгограде. Чеченские чиновники поддержали Кадырова-младшего, а его отец опубликовал видео избиения.
Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Чечни, чтобы он организовал проверку. В МВД республики отказались возбуждать уголовное дело на Кадырова-младшего, сославшись на его недостаточный возраст.
На Адама Кадырова посыпались награды от глав регионов: ему присвоили звание Героя Чечни, вручили татарстанский орден «Дуслык», ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и «За заслуги перед Уммой». В ноябре подростка назначили начальником службы безопасности главы Чечни.