Реклама
Новости

Рамзан Кадыров заявил, что было бы хорошо, если бы его сын убил Никиту Журавеля

Семён Гудошников
Сегодня в 20:44

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что его сын Адам «счел бы за честь» понести наказание за избиение в СИЗО Никиты Журавеля, которого обвиняют в сожжении Корана.

Во время прямой линии с жителями региона, которая транслировалась в телегам-канале Кадырова, он заявил, что раз суд решил не наказывать его сына, то и власти Чечни не должны этим заниматься.

«За что наказывать? За то, что он агента, человека, который Коран сжег, избил? Хорошо, если бы он убил бы его», — цитирует слова главы Чечни РБК. Кадыров поблагодарил регионы, которые наградили его сына.

Во время прямой линии глава Чечни также сказал, что три жены — это хорошо, а четыре — счастье. «Две жены это определение, что ты настоящий мужчина. Три — это хорошо. Четыре — это счастье. Так сказал наш пророк», — заявил Кадыров. Он признался, что любит «эту жизнь и красивых женщин», но при этом остается «глубоко верующим» человеком.

Адаму Кадырову 16 лет. В августе 2023 года он избил в грозненском СИЗО Никиту Журавеля, который сжег Коран у соборной мечети в Волгограде. Чеченские чиновники поддержали Кадырова-младшего, а его отец опубликовал видео избиения.

Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Чечни, чтобы он организовал проверку. В МВД республики отказались возбуждать уголовное дело на Кадырова-младшего, сославшись на его недостаточный возраст.

На Адама Кадырова посыпались награды от глав регионов: ему присвоили звание Героя Чечни, вручили татарстанский орден «Дуслык», ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и «За заслуги перед Уммой». В ноябре подростка назначили начальником службы безопасности главы Чечни.

расскажите друзьям
люди
Рамзан КадыровНикита ЖуравельТатьяна МоскальковаАдам Кадыров
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»