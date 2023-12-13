Рамзан Кадыров заявил, что было бы хорошо, если бы его сын убил Никиту Журавеля

Во время прямой линии глава Чечни также сказал, что три жены — это хорошо, а четыре — счастье. «Две жены это определение, что ты настоящий мужчина. Три — это хорошо. Четыре — это счастье. Так сказал наш пророк», — заявил Кадыров. Он признался, что любит «эту жизнь и красивых женщин», но при этом остается «глубоко верующим» человеком.