В России раскупили весь тираж книги «Слово пацана» Роберта Гараева

В России кончился печатный тираж книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», рассказал «Ведомостям» представитель издательства Individuum.
Изначально в магазинах и на маркетплейсах находились порядка 2 тыс. экземпляров произведения журналиста и писателя Роберта Гараева, уточняет собеседник газеты. Сейчас издательство планирует выпустить дополнительный тираж, куда войдут еще 16 тыс. копий, добавил он. По информации 66.ru, это произойдет после 16 января.
Сейчас печатную версию можно лишь предзаказать, говорится на страницах этого товара на Ozon, в «Лабиринте» и «Читай-городе».
Книга Гараева была издана в Individuum в ноябре 2020 года. Она посвящена «казанскому феномену» — миру многочисленных банд Татарской республики 1970-х и 1980-х годов. Её автор в то время состоял в группировке «Низы».
В разговоре с «Фонтанкой» Гараев поведал, что казанская прокуратура проверяла его книгу на предмет пропаганды запрещенного движения АУЕ* и не смогла ничего найти. Впрочем, по его словам, властям Татарстана не нравится этот период истории региона, и поэтому они были против съемок сериала в Казани.
«Когда книга вышла несколько лет назад, ее не приняли. Мне кажется странным, что общество считает рассказ о криминале его романтизацией. Кстати, те, кто сначала обвинял меня в этом, прочитав книгу, забрали свои слова обратно», — делится писатель.
Также ничего не дала проверка сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова. Сотрудники Роскомнадзора не смогли найти в нем ничего, что бы нарушало законы России.
Сериал пользуется успехом у подростков, сейчас у видео с соответствующим хештегом больше 6,6 млрд просмотров в тиктоке. Песня дуэта «Аигел» «Пыяла» на волне успеха вышла на первые места в глобальном чарте Shazam, «ВКонтакте», «Яндекс Музыки» и Apple Music.
Раис Татарстана раскритиковал сериал. По его мнению, шоу романтизирует расцвет подростковых ОПГ в регионе, и это не соответствует политике, которую проводят власти России.
Чуть ранее татарстанские СМИ обратили внимание на школьников села Сарманово, которые под влиянием сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» назвались в честь группировок конца 1980-х и назначали друг другу «забивы» — столкновения стенку на стенку за контроль над районом.
Сериал вызвал озабоченность местной уполномоченной по правам детей Ирины Волынец. Она составила обращение в Роскомнадзор, потребовала проверить сериал на соответствие традиционным ценностям и попросила запретить трансляцию «Слова пацана» и заблокировать сайты, где его показывают.
* Признано в РФ экстремистской организацией.