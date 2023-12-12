В России раскупили весь тираж книги «Слово пацана» Роберта Гараева

В разговоре с «Фонтанкой» Гараев поведал, что казанская прокуратура проверяла его книгу на предмет пропаганды запрещенного движения АУЕ* и не смогла ничего найти. Впрочем, по его словам, властям Татарстана не нравится этот период истории региона, и поэтому они были против съемок сериала в Казани.