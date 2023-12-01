«Ни к чему хорошему это не приводит»: раис Татарстана раскритиковал сериал «Слово пацана»

Раис Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. По его мнению, такие кинопроекты не соответствуют политике, которую проводят власти регионов и руководство России. Его слова из выступления на республиканском совещании приводит «Бизнес Online».
«В последнее время стали выходить фильмы, которые романтизируют период истории нашей страны, связанный с появлением подростковых группировок. Ни к чему хорошему это не приводит», — заявил глава республики.
«Подтверждение тому — события, которые произошли в Сармановском районе республики. Правоохранительными органами выявлены все участники происшествия, проведены профилактические мероприятия», — продолжил он.
«Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого. И вообще — мы должны отреагировать на такие сюжеты, такие фильмы. Наш парламент, мы должны донести до руководства страны, что такие фильмы не соответствуют той политике, которую мы преследуем», — считает Минниханов.
Ранее на этой неделе татарстанские СМИ обратили внимание на школьников села Сарманово, которые под влиянием сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» назвались в честь группировок конца 1980-х и назначали друг другу «забивы» — столкновения стенку на стенку за контроль над районом.
Школьников пригласили на беседу, они рассказали, что подражание героям сериала было просто шуткой. На видео с «забивов» не видно особой жестокости: ребята кидаются в ровесников снегом, бегают друг за другом и толкаются.
Тем не менее, сериал вызвал озабоченность местной уполномоченной по правам детей Ирины Волынец. Она составила обращение в Роскомнадзор, потребовала проверить сериал на соответствие традиционным ценностям и попросила запретить трансляцию «Слова пацана» и заблокировать сайты, где его транслируют.