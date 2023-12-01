«Ни к чему хорошему это не приводит»: раис Татарстана раскритиковал сериал «Слово пацана»

«Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого. И вообще — мы должны отреагировать на такие сюжеты, такие фильмы. Наш парламент, мы должны донести до руководства страны, что такие фильмы не соответствуют той политике, которую мы преследуем», — считает Минниханов.