В Татарстане подростки устроили «забивы», как в сериале «Слово пацана». Теперь шоу требуют запретить

Татарские школьники создали игру по мотивам сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» об этом пишет местное издание «Татарстан-24». Она взволновала местных жителей и полицию, а омбудсмен требует запретить шоу.
Сериал «Слово пацана» Жоры Крыжовникова основан на одноименной книге Роберта Гараева о татарстанских бандах конца 1980-х годов и рассказывает историю подростков, которые прибились к бандам. В соцсетях у сериала необыкновенный успех — в тиктоке у одноименного хэштега больше 2.3 миллиардов просмотров, а звучащая в шоу песня Аигел «Пыяла» сейчас занимает верхнюю строчку как в чарте «ВКонтакте», так и в глобальном топе Shazam.
В городе Сарманово подростки завели сеть телеграм-каналов, названных в честь татарстанских группировок . В них ребята назначают сходки и постят ролики с «забивами» — столкновениями стенку на стенку за контроль над районом.
Одно конкретное видео облетело местные паблики и телеграм-каналы. На нем толпа подростков кидается в ровесников снегом, бегает друг за другом и толкается — так выглядит столкновение ОПГ «Жилка» и «Хади Такташ». В версии «Татарстан 24» там звучит «Седая ночь» Ласкового мая, в репосте Mash Iptash — «Пыяла» Аигел, обе песни звучат в «Слово пацана».
В одном из каналов издание Inkazan также заметило карту территорий, за которые ведется борьба. Судя по содержанию сообщений, у «ОПГ» есть какие‑то правила, а также счет, на основании которых эти районы переходят из рук в руки.
В канале «Хади Такташ» автор аккаунта и его «подопечные» считают, что победа оппонентов была «фальсифицирована», а силы неравны. Они также выражают надежду дать отпор в следующий раз.
«Сегодня были использованы запрещенные приемы и их тактика „толпа“, когда на одного набрасывались три-четыре человека. Я, смотрящий за „Хади Такташ“ считаю, что на улицах такое неприемлимо», — уверен ведущий канала и называет соперников «чушпанами». В сериале так называли парней вне группировок,
В «Жилке» им отвечают, что «на улицах нет правил, кроме тех, что издавна существовали», а их оппоненты также нападали толпой.
В другом посте «смотрящий за „Хади Такташ“» предлагает «„Жилке“ объединиться и пойти на универсамовских чушпанов».
Ролик появился в СМИ вечером в понедельник. Во вторник ребятами уже заинтересовалась местная полиция, сообщили KazanFirst в пресс-службе МВД. По их информации, родителей подростков пригласили на беседу, а дети рассказали, что подражание героям сериала было просто шуткой.
Тем не менее, это вызвало озабоченность местной уполномоченной по правам детей Ирины Волынец. Она составила обращение в Роскомнадзор и потребовала проверить сериал на соответствие Указу Президента об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Его текст опубликовал телеграм-канал Ксении Собчак. p>По её мнению, «фильм стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления — „казанского феномена“ и формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи. <…> Мы наблюдаем как средствами искусства через данный фильм идёт распространение преступной идеологии, подростками создаются группы и совершаются противоправные действия, транслируемых в фильме».
Волынец уверена, что фильм идеологически и психологически влияет на граждан — «насаждает чуждую российскому народу и разрушительную для российского общества систему идей и ценностей». Что относится к деструктивной идеологии? Культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма и служения Отечеству.
Она также попросила запретить трансляцию «Слова пацана» и заблокировать сайты, где его транслируют.
Автор книги «Слово пацана» и консультант сериала Роберт Гараев в разговоре с изданием «Подъем» выразил уверенность, что инцидент — всего лишь недоразумение.
«Насколько я понял из новостей, подростки играли в снежки. Подростки играют так же и в „Игру в кальмара“, подростки играют в СВО. Потому что подростки так устроены. Пока нет подробной информации, я не могу это оценивать как какой‑то отрицательный эффект от сериала. Если там было насилие, да, это плохо», — считает писатель.
«Любое произведение надо смотреть до конца, я знаю, что будет в конце, и это однозначно поучительная история, абсолютно честная. Я надеюсь, она повлияет правильно на подростков. А то, что сейчас произошло — какое‑то недоразумение», — говорит он.
Тем не менее, он призвал подростков не смотреть «Слово пацана», а заняться чем‑то более полезным.
«Подросткам я бы не советовал смотреть сериал, потому что там стоит плашка 18+, со следующей серии там начнётся жесткач, который им рановато смотреть. Ребята, я бы сказал им, пойте, рисуйте, занимайтесь спортом, есть много интересных занятий у подростков 2023 года, в отличие от подростков 1989 года. Пожалуйста, занимайтесь добрыми хорошими вещами», — заключил Гараев.