В Татарстане подростки устроили «забивы», как в сериале «Слово пацана». Теперь шоу требуют запретить

Тем не менее, это вызвало озабоченность местной уполномоченной по правам детей Ирины Волынец. Она составила обращение в Роскомнадзор и потребовала проверить сериал на соответствие Указу Президента об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Его текст опубликовал телеграм-канал Ксении Собчак. p>По её мнению, «фильм стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления — „казанского феномена“ и формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи. <…> Мы наблюдаем как средствами искусства через данный фильм идёт распространение преступной идеологии, подростками создаются группы и совершаются противоправные действия, транслируемых в фильме».