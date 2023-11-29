Шон Комбс покинул пост главы канала Revolt после обвинений в сексуализированном насилии

По словам представителей Revolt, Комбс никогда не участвовал в повседневной работе компании. «Это решение поможет гарантировать, что Revolt будет и дальше создавать культурный контент и продвигать голоса всех темнокожих людей, — как в США, так и среди африканской диаспоры в других странах», — говорится в заявлении телеканала.