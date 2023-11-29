Шон Комбс покинул пост главы канала Revolt после обвинений в сексуализированном насилии

Рэпер Шон Дидди Комбс временно покинул должность председателя совета директоров музыкального телеканала Revolt, основанного им в 2013 году. Об этом сообщил Variety со ссылкой на соцсети канала.
По словам представителей Revolt, Комбс никогда не участвовал в повседневной работе компании. «Это решение поможет гарантировать, что Revolt будет и дальше создавать культурный контент и продвигать голоса всех темнокожих людей, — как в США, так и среди африканской диаспоры в других странах», — говорится в заявлении телеканала.
С середины ноября три женщины публично обвинили Дидди в сексуализированном насилии. 16 ноября певица Кэсси подала против своего бывшего партнера иск по делу об изнасиловании и неоднократном физическом насилии. На следующий день она забрала заявление, объяснив, что они решили вопрос полюбовно на условиях, которые она «может в какой‑то степени контролировать».
О втором иске сообщили 23 ноября. Женщина по имени Джой Дикерсон-Нил заявила, что в 1991 году рэпер накачал ее наркотиками и подверг сексуализированному насилию.
24 ноября анонимная обвинительница рассказала, что Комбс и певец Аарон Холл поочередно изнасиловали их с подругой в 1990-м или 1991 году. Представитель Комбса заявил, что обвинения «выдуманы и не заслуживают доверия», а также являются «чистым отмыванием денег».