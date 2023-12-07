HBO подтвердила возвращение «The Last of Us» в тизере предстоящих проектов

Также в тизере можно увидеть отрывки сериалов, которые выйдут уже в следующем году: 4-го сезона «Настоящего детектива», 2-го сезона приквела «Игры престолов» «Дом дракона», спин-оффа «Бэтмена» «Пингвин», экранизации романа «Сочувствующий» с Робертом Дауни-мл. и многих других проектов.