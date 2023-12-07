HBO подтвердила возвращение «The Last of Us» в тизере предстоящих проектов

Стриминг Max от HBO выпустил ролик с предстоящими премьерами. Среди прочих проектов сервис подтвердил выход второго сезона «The Last of Us» в 2025 году.
Также в тизере можно увидеть отрывки сериалов, которые выйдут уже в следующем году: 4-го сезона «Настоящего детектива», 2-го сезона приквела «Игры престолов» «Дом дракона», спин-оффа «Бэтмена» «Пингвин», экранизации романа «Сочувствующий» с Робертом Дауни-мл. и многих других проектов.
Премьера 4-го сезона «Настоящего детектива» с подзаголовком «Ночная страна» состоится уже 14 января. В актерских состав новой части криминальной антологии вошли Джоди Фостер, Кали Рейс, Финн Беннетт, Фиона Шоу и Кристофер Экклстон.
Продолжение «Дома дракона» зрители увидят летом 2024 года. Джордж Р.Р.Мартин уже посмотрел черновые версии первых двух серий и поделился своими впечатлениями. «Смело, эмоционально, душераздирающе. Как раз то, что я люблю», — прокомментировал писатель.