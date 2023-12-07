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HBO подтвердила возвращение «The Last of Us» в тизере предстоящих проектов

Александр Голиков
Сегодня в 16:50

Стриминг Max от HBO выпустил ролик с предстоящими премьерами. Среди прочих проектов сервис подтвердил выход второго сезона «The Last of Us» в 2025 году.

Также в тизере можно увидеть отрывки сериалов, которые выйдут уже в следующем году: 4-го сезона «Настоящего детектива», 2-го сезона приквела «Игры престолов» «Дом дракона», спин-оффа «Бэтмена» «Пингвин», экранизации романа «Сочувствующий» с Робертом Дауни-мл. и многих других проектов.

Съемки нового сезона «The Last of Us» стартуют 12 февраля 2024 года. Ранее СМИ сообщали, что HBO может перенести начало съемок второй части сериала из‑за плотного графика Педро Паскаля.

Премьера 4-го сезона «Настоящего детектива» с подзаголовком «Ночная страна» состоится уже 14 января. В актерских состав новой части криминальной антологии вошли Джоди Фостер, Кали Рейс, Финн Беннетт, Фиона Шоу и Кристофер Экклстон.

Продолжение «Дома дракона» зрители увидят летом 2024 года. Джордж Р.Р.Мартин уже посмотрел черновые версии первых двух серий и поделился своими впечатлениями. «Смело, эмоционально, душераздирающе. Как раз то, что я люблю», — прокомментировал писатель.

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