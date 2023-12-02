Съемки продолжения «The Last of Us» начнутся в феврале 2024 года

Съемки второго сезона сериала «The Last of Us» («Одни из нас») начнутся 12 февраля 2024 года. Об этом сообщил шоураннер Крейг Мазин во время дискуссии с участием сценаристов популярных драматических сериалов.
Таким образом, новые серии стоит ждать не ранее 2025 года. Первый сезон шоу снимали 11 месяцев и завершили производство летом 2022 года. Премьера сезона состоялась в январе 2023 года.
В дискуссии также поучаствовали Шарлотта Стоудт из «Утреннего шоу», Нейтан Филдер из «Проклятия», Соня Уорфилд из «Позолоченного века», Фред Голан из «Бункера», Дебора Кан из «Дипломатки» и Майкл Диннер из «Правосудия: Первобытный город».
Стоудт выразила надежду, что съемки четвертого сезона «Утреннего шоу» начнутся весной иили летом. Тем временем, продолжение «Бункера» уже находится в производстве, а «Дипломатка» возобновит съемки 7 декабря.
Премьера первого сезона «The Last of Us» состоялась 15 января. Проект стал самой высоко оцененной киноадаптацией видеоигры в истории с оценкой 9,1 на IMDb. Следом за «The Last of Us» идут «Ведьмак» и «Аркейн».