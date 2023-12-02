Съемки продолжения «The Last of Us» начнутся в феврале 2024 года

В дискуссии также поучаствовали Шарлотта Стоудт из «Утреннего шоу», Нейтан Филдер из «Проклятия», Соня Уорфилд из «Позолоченного века», Фред Голан из «Бункера», Дебора Кан из «Дипломатки» и Майкл Диннер из «Правосудия: Первобытный город».