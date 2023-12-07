Создатель цикла фэнтезийных книг «Песнь льда и пламени» Джордж Р. Р. Мартин поделился эмоциями от просмотра черновых версий первых двух серий 2 сезона «Дома дракона» — спин-оффа «Игры престолов».
«Очень мрачно. [Эти серии] cмогут заставить вас рыдать. Смело, эмоционально, душераздирающе. Как раз то, что я люблю», — прокомментировал писатель.
При этом Мартин подчеркнул, что вряд ли может быть объективен, говоря о проекте, который основан на его работах. Однако он все же назвал новые серии великолепными — при том, что работа над ними еще не завершена.
Премьера второго сезона «Дома дракона» запланирована на лето 2024-го. В него войдут восемь эпизодов — на два меньше, чем в первой части. HBO уже готовится к съемкам третьего сезона, который выйдет не раньше 2025 года. Мартин также подтвердил, что сериал продлят на 4 сезон.
«Дом дракона» основан на книге Мартина «Пламя и кровь». Сюжет сериала разворачивается за 172 года до событий «Игры престолов». В его центре — семья Таргариенов, которая правит Семью Королевствами.
Первый эпизод «Дома дракона» на платформах HBO и HBO Max посмотрели почти 10 млн зрителей. Это лучший показатель для премьерной серии нового сериала в истории компании.