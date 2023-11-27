Съемки нового сезона «The Last of Us» могут перенести из‑за плотного графика Педро Паскаля

По информации интернет-портала, съемки второго сезона могут стартовать 20 февраля 2024 года — таким образом они закончатся не раньше сентября. Ранее один из шоураннеров сериала Нил Дракманн говорил, что съемки новой части планируют начать сразу после окончания забастовок актеров и сценаристов.