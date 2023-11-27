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Съемки нового сезона «The Last of Us» могут перенести из‑за плотного графика Педро Паскаля

Александр Голиков
Сегодня в 16:26

HBO может перенести начало съемок второго сезона сериала «The Last of Us» из‑за плотного графика Педро Паскаля. Об этом написал блог Maxblizz.

Скорее всего, дело в участии Паскаля в предстоящем сиквеле «Гладиатора» Ридли Скотта и «Фантастической четверке», где актер может сыграть Рида Ричардса.

По информации интернет-портала, съемки второго сезона могут стартовать 20 февраля 2024 года — таким образом они закончатся не раньше сентября. Ранее один из шоураннеров сериала Нил Дракманн говорил, что съемки новой части планируют начать сразу после окончания забастовок актеров и сценаристов.

Премьера первого сезона «The Last of Us» состоялась в январе 2023 года. Последний эпизод вышел в марте — за сутки его посмотрели 8,2 млн человек.

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Педро ПаскальСкотт РидлиНил Дракманн
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