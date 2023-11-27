Съемки нового сезона «The Last of Us» могут перенести из‑за плотного графика Педро Паскаля

HBO может перенести начало съемок второго сезона сериала «The Last of Us» из‑за плотного графика Педро Паскаля. Об этом написал блог Maxblizz.
Скорее всего, дело в участии Паскаля в предстоящем сиквеле «Гладиатора» Ридли Скотта и «Фантастической четверке», где актер может сыграть Рида Ричардса.
По информации интернет-портала, съемки второго сезона могут стартовать 20 февраля 2024 года — таким образом они закончатся не раньше сентября. Ранее один из шоураннеров сериала Нил Дракманн говорил, что съемки новой части планируют начать сразу после окончания забастовок актеров и сценаристов.
Премьера первого сезона «The Last of Us» состоялась в январе 2023 года. Последний эпизод вышел в марте — за сутки его посмотрели 8,2 млн человек.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям