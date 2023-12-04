Посмотрите дебютный трейлер четвертого сезона «Настоящего детектива»

Шоураннером, сценаристом и режиссером сезона выступила Исса Лопес. В прошедшие выходные, во время панели HBO на выставке CCXP в Бразилии, Лопес заявила, что ненавидит холод и никогда в жизни больше не вернется на Аляску. Она также рассказала, почему выбрала именно это место для съемок. По ее словам, так она хотела бросить вызов себе как режиссеру.