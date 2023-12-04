Посмотрите дебютный трейлер четвертого сезона «Настоящего детектива»

Max опубликовал первый трейлер четвертого сезона антологического криминальног серила «Настоящий детектив». Премьера проекта с подзаголовком «Ночная страна» состоится 14 января.
Действие сезона развернется на Аляске, где двум детективам придется работать вместе, чтобы раскрыть загадочное дело, связанное с исчезновением восьми ученых с арктической исследовательской станции.
«Чтобы раскрыть это дело, детективам Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро придется столкнуться с тьмой, которую они носят в себе, и докопаться до призрачных истин, погребенных под вечными льдами», — гласит синопсис.
Шоураннером, сценаристом и режиссером сезона выступила Исса Лопес. В прошедшие выходные, во время панели HBO на выставке CCXP в Бразилии, Лопес заявила, что ненавидит холод и никогда в жизни больше не вернется на Аляску. Она также рассказала, почему выбрала именно это место для съемок. По ее словам, так она хотела бросить вызов себе как режиссеру.
В актерский состав «Ночной страны» вошли Джоди Фостер, Кали Рейс, Финн Беннетт, Фиона Шоу, Кристофер Экклстон, Изабелла Лаблан, Джон Хоукс, Анна Ламбе, Ака Нивиана и другие.