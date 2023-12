Число прослушиваний песни Тома Петти из трейлера GTA VI выросло на 37 000%

Том Петти — американский певец, наиболее известный песнями «American Girl» и «Don’t Do Me Like That», которые он выпустил со своей группой Heartbreakers. В 2002 году Петти включили в Зал славы рок-н-ролла, в 2017-м певец, которому тогда было 66 лет, скончался.