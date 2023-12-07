Число прослушиваний песни Тома Петти из трейлера GTA VI выросло на 37 000%

После релиза трейлера GTA VI количество прослушиваний саундтрека из него — песни Тома Петти «Love Is a Long Road» 1989 года — увеличилось на 36 979% по сравнению с прошлой неделей. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на данные Spotify.
В музыкальном стриминге отметили, что впервые фиксируют столь резкий скачок популярности саундтрека. Для сравнения, после премьеры четвертого сезона «Очень странных дел» композицию Кейт Буш «Running up that Hill» стали слушать на 9000% чаще, а сериал «Одни из нас» увеличил число прослушиваний трека Линды Ронштадт «Long Long Time» на 4900%.
Том Петти — американский певец, наиболее известный песнями «American Girl» и «Don’t Do Me Like That», которые он выпустил со своей группой Heartbreakers. В 2002 году Петти включили в Зал славы рок-н-ролла, в 2017-м певец, которому тогда было 66 лет, скончался.
Другая песня Петти — «Runnin' Down a Dream» — была частью плейлиста Grand Theft Auto: San Andreas, которая вышла в 2004 году. Представитель артиста заявил: «Тому очень понравилось участвовать в проекте „Runnin’ Down a Dream“ для GTA: San Andreas, поэтому для меня большая честь, что „Love Is a Long Road“ появилась в первом трейлере GTA VI».
Трейлер шестой части франшизы вышел 5 декабря и за сутки набрал более 100 млн просмотров на ютубе. Выход GTA VI намечен на 2025 год, точная дата релиза пока неизвестна.
Поклонники франшизы обнаружили в трейлере игры отсылки к реальным людями из Флориды — «флоридскому Джокеру», к женщине с молотками и к аллигатору в продуктовом магазине. Также фанаты сравнили локации новой GTA и Vice City 2002 года — действие обеих игр происходит в одном городе.