Rockstar официально выпустила первый трейлер GTA VI. Ее релиз состоится в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series X. Информации о выходе игры на ПК, пока нет.
Спустя 18 лет действие тайтла возвращается в Вайс-Сити, в последний раз город можно было увидеть в Grand Theft Auto: Vice City Stories — приквеле к хиту 2002 года Grand Theft Auto: Vice City. В GTA VI два главных героя — Люсия и ее парень Джейсон.
Женский персонаж впервые стал протагонистом за все время существования серии. «Единственный способ пройти через это — держаться вместе и быть командой», — произносит в ролике Люсия под аккомпанемент «Love Is a Long Road» Тома Петти, играющего на заднем плане.
В ролике показали эстетику современного города, много хаоса, погони, перестрелки, разнообразные локации, пляжи, заполненные NPC, роскошные вечеринки, вставки из тиктока и многое другое.
Вот как описывает свой тайтл Rockstar: «Grand Theft Auto VI отправляется в штат Леонида, где находятся пропитанные неоном улицы Vice City и других городов, в самой большой и захватывающей эволюции серии Grand Theft Auto».
Изначально трейлер должен был выйти 5 декабря в 17.00. Однако он утек в сеть, поэтому Rockstar была вынуждена показать его на своем официальном ютуб-канале раньше.
Кажется, компания уже привыкла к утечкам. В середине 2022 в сеть слили архив с десятками видео с кадрами из Grand Theft Auto VI. Вместе с ними в открытый доступ попали тысячи строк исходного кода игры. Это самая масштабная утечка в игровой индустрии, в связи с этим Rockstar поддержали другие разработчики, среди них Нил Дракманн (Naughty Dog), Павел Саско (CD Projekt RED), Кори Барлог (Santa Monica) и другие.
Утечка стала возможной благодаря масштабному взлому, в результате которого в Великобритании были арестованы семь человек. Rockstar подтвердила достоверность слитых данных игры и выразила сожаление, что кадры попали в сеть в таком виде. «Афиша Daily» публиковала материал, в котором подробнее рассказывала, что стало известно благодаря грандиозной утечке GTA VI.
С момента выхода последний части серии — GTA V — прошло ровно десять лет. Тайтл разошелся тиражом более 185 млн копий на трех поколениях игровых консолей и принесла издателю Take-Two более 8 млрд долларов дохода.
Успех GTA Online, которая вышла через несколько недель после релиза GTA V, стал почти беспрецедентным триумфом. Игра до сих пор пользуется огромной популярностью и приносит компании доход.