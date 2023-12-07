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«Флоридский Джокер» отреагировал на пародию в трейлере GTA VI

Александр Голиков
Сегодня в 12:06

Флоридский преступник по имени Лоуренс Салливан, который стал популярен в Интернете благодаря схожести с известным врагом Бэтмена, обратился к студии Rockstar после выхода трейлера новой части GTA. В ролике среди прочих появляется судимый персонаж с похожими татуировками на лице.

Герой выглядит несколько иначе, но поклонники легко разгадали в нем Салливана, которого арестовали в 2017 году.

«Знаете, что у них есть персонаж с татуировками на лице? Знаете, кто их вдохновил? Я. Просто пробейте меня в интернете, „Флоридский Джокер“. GTA, нам нужно поговорить», — заявил он в своих соцсетях. Пока неясно, чего именно добивается Салливан, — возможно, он потребует финансовую компенсацию.

«Флоридский Джокер» стал не единственным реальным персонажем, вдохновившим разработчиков новой части GTA. Поклонники франшизы обнаружили в трейлере игры отсылки к женщине с молотками и аллигатору в продуктовом магазине.

Также фанаты сравнили локации новой GTA и Vice City 2002 года — действие обеих игр происходит в одном городе. Трейлер шестой части франшизы вышел 5 декабря и за сутки набрал более 100 млн просмотров на YouTube. Выход GTA VI намечен на 2025 год.

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