«Флоридский Джокер» отреагировал на пародию в трейлере GTA VI

«Знаете, что у них есть персонаж с татуировками на лице? Знаете, кто их вдохновил? Я. Просто пробейте меня в интернете, „Флоридский Джокер“. GTA, нам нужно поговорить», — заявил он в своих соцсетях. Пока неясно, чего именно добивается Салливан, — возможно, он потребует финансовую компенсацию.