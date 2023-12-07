«Флоридский Джокер» отреагировал на пародию в трейлере GTA VI

Флоридский преступник по имени Лоуренс Салливан, который стал популярен в Интернете благодаря схожести с известным врагом Бэтмена, обратился к студии Rockstar после выхода трейлера новой части GTA. В ролике среди прочих появляется судимый персонаж с похожими татуировками на лице.
Герой выглядит несколько иначе, но поклонники легко разгадали в нем Салливана, которого арестовали в 2017 году.
«Знаете, что у них есть персонаж с татуировками на лице? Знаете, кто их вдохновил? Я. Просто пробейте меня в интернете, „Флоридский Джокер“. GTA, нам нужно поговорить», — заявил он в своих соцсетях. Пока неясно, чего именно добивается Салливан, — возможно, он потребует финансовую компенсацию.
«Флоридский Джокер» стал не единственным реальным персонажем, вдохновившим разработчиков новой части GTA. Поклонники франшизы обнаружили в трейлере игры отсылки к женщине с молотками и аллигатору в продуктовом магазине.