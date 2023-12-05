«Джокер» и женщина с топорами: фанаты GTA VI нашли отсылки к реальным людям в первом трейлере игры

Поклонники GTA VI нашли в ранее вышедшем 90-секундном трейлере игры отсылки на реальных людей. На момент написания заметки ролик набрал более 63 млн просмотров.
В одной из сцен показана женщина в розовом платье с двумя топорами в руках, которая похожа на девушку, завирусившуюся в 2020 году в интернете. Она разбила двумя молотками своего соседа в штате Калифорния, крича на свидетелей, чтобы они «убирались из этого района» и «возвращались в Мексику».
В трейлере также разглядели жителя Флориды, прозванного «Джокером» за татуировки на лице, которые напоминают культового злодея. В 2017 году мужчину арестовали за то, что он угрожал прохожим оружием. В трейлере GTA VI «Джокер» на короткое время появляется в суде в тюремной форме.
Еще зрители нашли отсылки на реального флоридца, который принес живого аллигатора в круглосуточный магазин Walmart, мужчину, фотографировавшего свою даму у бассейна и девушку, тверкающую на крыше автомобиля.
Релиз GTA VI состоится в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series X. Спустя 18 лет действие тайтла возвращается в Вайс-Сити, в последний раз город можно было увидеть в Grand Theft Auto: Vice City Stories — приквеле к хиту 2002 года Grand Theft Auto: Vice City.
В игре два главных героя — Люсия и ее парень Джейсон. Женский персонаж впервые стал протагонистом за все время существования серии. «Единственный способ пройти через это — держаться вместе и быть командой», — произносит в трейлере Люсия под аккомпанемент «Love Is a Long Road» Тома Петти, играющего на заднем плане.