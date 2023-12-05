«Джокер» и женщина с топорами: фанаты GTA VI нашли отсылки к реальным людям в первом трейлере игры

В одной из сцен показана женщина в розовом платье с двумя топорами в руках, которая похожа на девушку, завирусившуюся в 2020 году в интернете. Она разбила двумя молотками своего соседа в штате Калифорния, крича на свидетелей, чтобы они «убирались из этого района» и «возвращались в Мексику».