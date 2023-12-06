В сети сравнили локации новой GTA с Vice City 2002 года

Трейлер шестой части знаменитой серии от Rockstar Games вышел 5 декабря и за сутки набрал более 100 млн просмотров на YouTube. Поклонники нашли в 90-секундном ролике множество отсылок к реальным людям и ситуациям — флоридскому Джокеру, женщине с молотками и аллигатору в продуктовом магазине.