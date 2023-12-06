В сети сравнили локации новой GTA с Vice City 2002 года

Пользователи X сравнили кадры нового трейлера GTA VI и GTA: Vice City 2002 года. События обеих игр происходят в одном городе Вайс-Сити, но в разное время.
В новой части геймеры увидят не только знакомые локации, но и ранее недоступные части города с улучшенной графикой и детальной проработкой.
Например, в трейлере многие узнали знакомые здания из Vice City.
А кто‑то обратил внимание на мост из игры 2002 года.
Так изменился один из самых элитных районов вымышленного города — Старфиш-Айленд. Его прообразом стал реальный район Майами-Бич Стар-Айленд.
Заметно изменилась и главная улица города. В прошлый раз мы видели ее такой.
В новой же части она стала гораздо более оживленной.
Если присмотреться, можно даже увидеть ту же старую машину в бело-желтых цветах.
За более 20 лет с момента выхода Vice City графика стала несравнимо лучше, позволив студии гораздо более реалистично воссоздать знакомые локации.
Выход GTA VI намечен на 2025 год. Точная дата релиза пока неизвестна. Впервые одним из главным персонажей игры станет женщина. Героиню зовут Люсия, и, судя по трейлеру, вместе со своим парнем Джейсоном она занимается мелкими кражами.
«Grand Theft Auto VI отправляется в штат Леонида, где находятся пропитанные неоном улицы Vice City и других городов, в самой большой и захватывающей эволюции серии Grand Theft Auto», — описала предстоящую игру студия Rockstar.