Skibidi Toilet и Grimace Shake: YouTube назвал тренды, определившие 2023 год

На четвертое место попала песня Джека Блэка «Peaches», на пятое — игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, на шестое — тайтл Garten of Banban, на седьмое — кукла Барби, на восьмое — песня «Ella Baila Sola», которую Spotify называл главным хитом лета, на девятое — ИИ, на десятое — «Flowers» Майли Сайрус.