Spotify назвал песню «Ella Baila Sola» главным хитом лета. Она обогнала Bad Bunny и Тейлор Свифт

Песня «Ella Baila Sola» американской группы Eslabon Armado и мексиканского рэпера Peso Pluma стала самым популярным треком лета по версии Spotify. Об этом сообщает Variety.
Для определения самых популярных композиций Spotify учитывал данные о прослушиваниях только с 29 мая по 14 августа. «Ella Baila Sola» набрала более 367 млн прослушиваний по всему миру за три месяца и стала первой региональной мексиканской песней, завоевавшей титул «Глобальная песня лета».
«„Ella Baila Sola“ как глобальная песня лета является истинным свидетельством того, как Música Mexicana доминирует на международной музыкальной сцене, становясь одним из наиболее динамично развивающихся жанров в мире», — сказал руководитель отдела американской латиноамериканской музыки в Spotify Антонио Васкес.
Вот как выглядит полный мировой рейтинг самых популярных песен по версии Spotify:
- Eslabon Armado, Peso Pluma «Ella Baila Sola»;
- Bad Bunny «Where She Goes»;
- Jung Kook, Latto «Seven (feat. Latto)»;
- Тейлор Свифт «Cruel Summer»;
- Yng Lvcas, Peso Pluma «La Bebe — Remix»;
- Grupo Frontera, Bad Bunny «Un X100to»;
- Miley Cyrus «Flowers»;
- David Kushner «Daylight»;
- Dave, Central Cee «Sprinter»;
- Гарри Стайлз «As It Was».