Spotify назвал песню «Ella Baila Sola» главным хитом лета. Она обогнала Bad Bunny и Тейлор Свифт

Для определения самых популярных композиций Spotify учитывал данные о прослушиваниях только с 29 мая по 14 августа. «Ella Baila Sola» набрала более 367 млн прослушиваний по всему миру за три месяца и стала первой региональной мексиканской песней, завоевавшей титул «Глобальная песня лета».