«Я могу сама купить себе цветы»: новая песня Майли Сайрус стала гимном сильных и независимых

«Я не хотела оставлять тебя/Я не хотела лгать/Начала плакать, но потом вспомнила:/Я могу купить себе цветы/Написать свое имя на песке/Говорить с собой часами/О вещах, которые ты не понимаешь./Я могу отвести себя на танцы/И я могу сама держать себя за руку./Да, я могу любить себя лучше, чем ты».