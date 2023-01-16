«Я могу сама купить себе цветы»: новая песня Майли Сайрус стала гимном сильных и независимых

13 января Майли Сайрус опубликовала клип на заглавный сингл «Flowers» из своего грядущего восьмого студийного альбома «Endless Summer Vacation».
Песня посвящена неудачному браку с актером Лиамом Хемсвортом и вышла в его день рождения. Сайрус поет, что не хотела уходить из отношений, но затем поняла, что ей лучше одной.
«Я не хотела оставлять тебя/Я не хотела лгать/Начала плакать, но потом вспомнила:/Я могу купить себе цветы/Написать свое имя на песке/Говорить с собой часами/О вещах, которые ты не понимаешь./Я могу отвести себя на танцы/И я могу сама держать себя за руку./Да, я могу любить себя лучше, чем ты».
В видео певица много тренируется, показывая, что после разрыва она стала только сильнее.
Жизнеутверждающий припев песни ожидаемо набрал популярность в сети. Он стал гимном сильных и независимых. В тиктоке парни и девушки танцуют под трек, пропагандируют любовь к себе и отказываются грустить из‑за закончившихся отношений.
@averycyrus предлагает представить себя на отдыхе с бывшим партнером.
А @farahkanu3 благодарит себя, что начала 2023 год одинокой, «без необходимости иметь дело с кучей людей без эмоциональной ответственности».
Одним песня Сайрус помогает пережить развод.
А другие, находясь в здоровых отношениях, иронизируют, что «могут пойти купить себе цветы», когда молодой человек не пожелал доброго утра.
«Flowers» также сподвигает людей вновь полюбить себя и почувствовать «независимый девчачий дух».
«Эта песня была единственной вещью, которая подняла меня сегодня с постели. Сейчас собираюсь купить себе цветы», — пишет @zozoroe.
«Cегодня эта песня подняла меня с постели, заставила позаниматься спортом, съесть мою любимую еду и после часового сеанса ухода за собой отправиться покупать себе цветы», — подчеркивает другая девушка.
И конечно же, куда без танцев. «Это знак, чтобы отложить все дела и пойти танцевать под новую музыку Майли», — призывает одна из пользовательниц тиктока.
И это сработало!
Релиз восьмого альбома Майли Сайрус «Endless Summer Vacation» состоится 10 марта. Певица называет пластинку «любовным письмом» к Лос-Анджелесу. В ней будет рассказано о ее пути к обретению как физической, так и эмоциональной силы.
Посмотреть клип на «Flowers» можно здесь. Однако сделать это из России без вспомогательных сервисов не получится.