Джек Блэк выпустил клип на песню «Peaches» из мультфильма «Супербратья Марио. Фильм»

Джек Блэк выпустил клип на неожиданную хит-балладу «Peaches» из мультфильма «Супербратья Марио. Фильм» («Super Mario Bros. Movie»). Сейчас песня занимает 64-е место в топ-100 в iTunes.
В ролике Блэк, который озвучивает Боузера, одет в блестящий зеленый костюм с красным головным убором. Так он отдает дань уважения своему персонажу.
Режиссером клипа стал Коул Беннетт. Он поместил актера в грибную хижину персикового цвета, где тот исполнил балладу для принцессы Пич, которую в мультфильме сыграла Аня Тейлор-Джой.
«Джек Блэк — невероятный певец и музыкант, поэтому мы провели ночь за написанием песни и отправили демо Джеку. Через пару дней Джек прислал нам готовый трек. Он добавил в нее свою собственную изюминку, а его пианист сыграл для нее оригинальную музыкальную композицию. Мы были потрясены», — сказал сорежиссер мультфильма Аарон Хорват.
«Супербратья Марио. Фильм» рассказывает о братьях-водопроводчиках Марио и Луиджи, которые во время работы попадают в таинственную трубу и оказываются в волшебном мире. Когда они разлучаются, Марио отправляется в эпический поход, чтобы найти Луиджи. С помощью обучения у принцессы Пич из Грибного королевства он открывает в себе новые силы.
Режиссерами мультфильма выступили Аарон Хорват и Михаэль Еленик, известные по сериалу «Юные титаны, вперед!». Сценарий написал Мэттью Фогель («Лего Фильм-2», «Миньоны: Грювитация»).
В озвучке приняли участие Крис Пратт (Марио), Аня Тейлор-Джой (принцесса Пич), Чарли Дей (Луиджи), Джек Блэк (Боузер), Киган-Майкл Ки (Жаба), Сет Роген (Донки Конг), Фред Армизен (Крэнки Конг), Кевин Майкл Ричардсон (Камек) и Себастьян Манискалко (Спайк).