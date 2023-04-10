Джек Блэк выпустил клип на песню «Peaches» из мультфильма «Супербратья Марио. Фильм»

«Супербратья Марио. Фильм» рассказывает о братьях-водопроводчиках Марио и Луиджи, которые во время работы попадают в таинственную трубу и оказываются в волшебном мире. Когда они разлучаются, Марио отправляется в эпический поход, чтобы найти Луиджи. С помощью обучения у принцессы Пич из Грибного королевства он открывает в себе новые силы.