Grimace Shake: как американские подростки закошмарили тикток милкшейком из «Макдоналдса»

Обычно ролик начинается с того, что кто‑то (чаще всего подросток) поздравляет Гри́маса с днем рождения и делает глоток коктейля. Видео быстро обрывается, и человек теряет сознание на земле или у стены, а его лицо и грудь покрыты молочным коктейлем. Некоторые кашляют и отхаркивают напиток. В тиктоке хештег #grimaceshake набрал больше 560 миллионов просмотров на момент написания статьи.