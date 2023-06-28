Grimace Shake: как американские подростки закошмарили тикток милкшейком из «Макдоналдса»

Пару недель назад в меню американского «Макдоналдса» появился обед Гри́маса, фиолетового создания из рекламы фастфуд-гиганта. Ягодный милкшейк из этого комбо стал героем собственного тренда в тиктоке: подростки пьют его на камеру, теряют сознание или обретают мистические силы прямиком из хорроров.
Обычно ролик начинается с того, что кто‑то (чаще всего подросток) поздравляет Гри́маса с днем рождения и делает глоток коктейля. Видео быстро обрывается, и человек теряет сознание на земле или у стены, а его лицо и грудь покрыты молочным коктейлем. Некоторые кашляют и отхаркивают напиток. В тиктоке хештег #grimaceshake набрал больше 560 миллионов просмотров на момент написания статьи.
Сам напиток выглядит как обычный милкшейк, но имеет пурпурный цвет. Современные подростки легко провели параллель с другим фиолетовым коктейлем, лином — это смесь газировки, кодеинового сиропа от кашля и конфеты, ставшая популярной среди рэперов. В больших количествах кодеин может вызывать остановку дыхания, и этот эффект похож на то, что изображают в видео.
Однако многие авторы роликов отходят от наркотической аналогии. Их тиктоки ближе к короткометражным фильмам ужасов, герои которых обретают мистические способности и пугают ими окружающих.
«Макдоналдс» не комментировал тренд для СМИ, но отметил его в твиттере, опубликовав фотографию Гри́маса с подписью: «Притворюсь, что не вижу Grimace Shake в трендах».
Команде соцсетей бренда остается только посочувствовать, потому что ей никак не удастся поддержать виральную популярность, считает преподаватель социальных медиа и маркетинга влияния Калифорнийского университета Лия Хаберман в комментарии для Ad Age.
«Для бренда это хорошая возможность разъяснить и высшему руководству, и младшим сотрудникам, с чем бренд может быть согласен и каков уровень допустимого риска. Даже самый младший сотрудник должен знать, что не всякая вовлеченность полезна», — уверена эксперт.