Ремейк хоррора «Носферату» выйдет в кинотеатрах в декабре 2024 года

Эггерс работал над «Носферату» на протяжении около восьми лет. Впервые о своей версии хоррора режиссер упомянул еще в 2015 году. Но в последующие годы он прерывал подготовку к съемкам фильма из‑за работы над другими картинами — черно-белым триллером «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо и исторической лентой «Северянин» с Николь Кидман и Александером Скарсгордом.