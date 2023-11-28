Ремейк хоррора «Носферату» выйдет в кинотеатрах в декабре 2024 года

Готический хоррор «Носферату» Роберта Эггерса выйдет на экраны кинотеатров 25 декабря 2024 года. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Картину, которая станет ремейком классического ленты Фридриха Мурнау 1922 года, выпустит кинокомпания Focus Features. В ней представят историю древнего вампира, преследующего молодую женщину.
Главные роли в ленте исполнят Билл Скарсгард, Николас Холт, Лили-Роуз Депп, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин, Ральф Инесон, Саймон Макберни и Уиллем Дефо.
Продюсерами фильма выступят Эггерс, Крис Коламбус, Элеанор Коламбус, Джефф Робинов и Джон Грэм. Сценарий «Носферату» подготовил Эггерс, известный по таким лентам как «Ведьма», «Маяк» и «Варяг».
«Смелая режиссура Роберта Эггерса всегда является подарком для фанатов, и мы можем обещать, что его „Носферату“ планирует настоящий рождественский праздник», — заявил представитель Focus Features Питер Куявски.
Эггерс работал над «Носферату» на протяжении около восьми лет. Впервые о своей версии хоррора режиссер упомянул еще в 2015 году. Но в последующие годы он прерывал подготовку к съемкам фильма из‑за работы над другими картинами — черно-белым триллером «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо и исторической лентой «Северянин» с Николь Кидман и Александером Скарсгордом.
Картину «Носферату: Симфония ужаса» снял в 1922 году классик немецкого кинематографа Фридрих Мурнау. Вдохновением для хоррора стал роман «Дракула» Брэма Стокера, хотя назвать фильм экранизацией в полной мере нельзя: режиссер изменил имена персонажей и сюжет, поскольку не смог приобрести права на книгу.
Тем не менее лента рассказала о жутком графе Орлоке, живущем в замке в Трансильвании, а также путешествии к нему мужчины по имени Томас Хуттер, которое оборачивается проклятием для целого города. Спасти людей от вампира решается возлюбленная Хуттера.