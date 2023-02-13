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Эмма Коррин снимется в готическом хорроре Роберта Эггерса «Носферату»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:03

Звезда сериала «Корона» и фильма «Любовник Леди Чаттерлей» Эмма Коррин снимется в готическом хорроре «Носферату», который поставит режиссер Роберт Эггерс («Ведьма», «Маяк», «Варяг»). Об этом сообщил Deadline.

Коррин исполнит одну из главных ролей — какую именно, пока остается секретом. Партнерами актрисы по фильму станут Лили-Роуз Депп («Танцовщица», «Король»), Билл Скарсгард («Оно», «Варвар»), Николас Холт («Меню», «Толкин»)и Уиллем Дефо.

Съемки картины, вдохновленной классической немой лентой Фридриха Мурнау 1922 года, начнутся в Европе в ближайшие месяцы. Продюсерами проекта выступят Джефф Робинсон, Джон Грэм, Крис и Элеонор Коламбусы.

Сценарий хоррор подготовит сам Эггерс. Он намерен рассказать историю о древнем вампире из Трансильвании, который преследует молодую женщину. Центральные роли в фильме исполнял Скарсгард и Депп.

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