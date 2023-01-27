Уиллем Дефо снимется в «Носферату» Роберта Эггерса

Продюсерами фильма станут Джефф Робинов, Джон Грэм, Крис и Элеанор Коламбусы, а также сам Эггерс. Для Эггерса и Дефо «Носферату» станет уже не первым совместным проектом: ранее Дефо появлялся в «Маяке» и «Варяге».