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Уиллем Дефо снимется в «Носферату» Роберта Эггерса

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:57

Американский актер Уиллем Дефо, известный по фильмам «Последнее искушение Христа» и «Ван Гог. На пороге вечности», снимется в «Носферату» Роберта Эггерса («Ведьма», «Маяк»). Об этом сообщил Deadline.

В картине, которую разрабатывает кинокомпания Focus Features, также примут участие Лили-Роуз Депп («Танцовщица», «Король»), Билл Скарсгард («Оно», «Варвар») и Николас Холт («Меню», «Толкин»). Какую роль исполнит Дефо, неизвестно.

«Носферату» расскажет готическую историю о молодой женщине и древнем вампире из Трансильвании, который преследует ее. Две центральные роли сыграют Депп и Скарсгард. Эггерс выступит сценаристом и режиссером проекта.

Продюсерами фильма станут Джефф Робинов, Джон Грэм, Крис и Элеанор Коламбусы, а также сам Эггерс. Для Эггерса и Дефо «Носферату» станет уже не первым совместным проектом: ранее Дефо появлялся в «Маяке» и «Варяге».

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