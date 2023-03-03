Звезда фильма «Пипец» Аарон Тейлор-Джонсон снимется в «Носферату» Роберта Эггерса

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон, известный по фильмам «Пипец» и «Под покровом ночи», присоединится к актерском составу картины «Носферату» Роберта Эггерса. Об этом сообщил Deadline.
Также в проекте примут участие Сайморн МакБерни («Последний король Шотландии») и Ральф Айнесон («Офис», «Чернобыль»). Они снимутся в ленте вместе с Лили-Роуз Депп, Биллом Скарсгордом, Николасом Холтом, Уиллемом Дефо и Эммой Коррин.
Съемки картины уже начались в Праге. Продюсерами фильма выступают Джефф Робинов, Джон Грэм, Крис Коламбус и Элеонор Коламбус, а также сам Эггерс, который также написал сценарий «Носферату».
Эггерс, известный по таким лентам как «Ведьма» и «Маяк», намерен поставить новую версию классического немого хоррора Фридриха Мурнау 1922 года. Она расскажет о древнем вампире из Трансильвании, который преследует молодую женщину.