Путин: «Многодетность должна стать нормой, образом жизни для всех народов России»

«Очень многие сейчас говорят: дайте молодой семье побольше пособий, квартиру, машину — без этих факторов люди не примут решение родить ребенка. Это совершенно ложный путь, и опыт ОАЭ это доказывает: там просто забросали семьи всевозможными мерами поддержки, но коэффициент рождаемости не растет. Ответ лежит в духовно-нравственной сфере. Система ценностей должна быть пересмотрена. <…> Дети берутся не в богатых квартирах, а в голове», — говорила Павлова.