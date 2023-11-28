Путин: «Многодетность должна стать нормой, образом жизни для всех народов России»

Владимир Путин призвал сделать многодетность нормой для всех народов России. Это предложение прозвучало на Всемирном русском народном соборе, передает РИА «Новости».
«У многих наших народов сохраняется традиция крепкой, многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пять и больше детей. В русских семьях, у наших бабушек, прабабушек детей было и по семь, по восемь человек», — напомнил Путин.
«Давайте эти традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать образом жизни для всех народов России», — заявил он.
По мнению Путина, справиться с демографическими проблемами деньгами и программами для молодых семей невозможно, а решить их помогут только персональные идеалы.
«Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Конечно, цифры бюджетных демографических расходов крайне значимы. Но это далеко не все. Гораздо важнее жизненные ориентиры человека», — считает он.
Похожую точку зрения высказала сенатор Маргарита Павлова две недели назад в том же интервью, где предлагала «перестать ориентировать девушек на получение высшего образования».
«Очень многие сейчас говорят: дайте молодой семье побольше пособий, квартиру, машину — без этих факторов люди не примут решение родить ребенка. Это совершенно ложный путь, и опыт ОАЭ это доказывает: там просто забросали семьи всевозможными мерами поддержки, но коэффициент рождаемости не растет. Ответ лежит в духовно-нравственной сфере. Система ценностей должна быть пересмотрена. <…> Дети берутся не в богатых квартирах, а в голове», — говорила Павлова.
Накануне принять федеральный закон о запрете «склонения к аборту» предложил патриарх Кирилл. По его мнению, такой шаг позволил бы увеличить население России «просто как по движению волшебной палочки».