Сенатор Совфеда считает, что девушкам нужно не учиться в вузах, а рожать детей

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что нужно «перестать ориентировать девушек на получение высшего образования». Эти слова она произнесла в интервью каналу «Царьград» на «Русском экономическом форуме».
«Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом ни к чему не приводит. Они либо начинают работать по иным специальностям, этот поиск себя затягивается на долгие годы и теряется детородная функция», — объяснила Павлова.
Она считает, что рождаемость начала снижаться, когда около 100 лет назад женщины массово вышли на работу и «забыли про свое предназначение рожать, сохранять домашний очаг». «Женщины перестали быть женщинами, они взяли на себя мужские роли. И мужчины перестали видеть в них женщин», — думает сенатор.
Чтобы поднять рождаемость в России, по ее мнению, гражданам «нужно провести огромную духовную и нравственную работу».
«Когда девушка вырастает, ее на что ориентируют родители? <…> На то, что она должна сначала выучиться, сделать карьеру, приобрести квартиру, а потом уже выходить замуж и детей рожать. В результате мы имеем поколение 40-летних несчастных женщин, которые не реализовались ни как матери, ни как женщины — они не знают, что такое домашний очаг», — сказала сенатор.
Она также отвергла предложения поддерживать молодые семьи пособиями. «Очень многие сейчас говорят: дайте молодой семье побольше пособий, квартиру, машину — без этих факторов люди не примут решение родить ребенка. Это совершенно ложный путь, и опыт ОАЭ это доказывает: там просто забросали семьи всевозможными мерами поддержки, но коэффициент рождаемости не растет. Ответ лежит в духовно-нравственной сфере. Система ценностей должна быть пересмотрена. <…> Дети берутся не в богатых квартирах, а в голове», — утверждает Павлова.
Противоположную точку зрения высказала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. «Я смотрю тут представители фракций „Единой России“, „Справедливой России“, ЛДПР с пеной у рта говорят, что студентки должны рожать, потому что это возраст такой хороший, продуктивный. Только как содержать этих детей, кто ответит на этот вопрос?» — удивляется парламентарий.
Накануне принять федеральный закон о запрете «склонения к аборту» предложил патриарх Кирилл. По его мнению, такой шаг позволил бы увеличить население России «просто как по движению волшебной палочки».