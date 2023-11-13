Сенатор Совфеда считает, что девушкам нужно не учиться в вузах, а рожать детей

«Когда девушка вырастает, ее на что ориентируют родители? <…> На то, что она должна сначала выучиться, сделать карьеру, приобрести квартиру, а потом уже выходить замуж и детей рожать. В результате мы имеем поколение 40-летних несчастных женщин, которые не реализовались ни как матери, ни как женщины — они не знают, что такое домашний очаг», — сказала сенатор.