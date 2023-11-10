Частные клиники в Курской области отказались от химических абортов

Частные клиники в Курской области отказываются от лицензий на химические аборты, пишет информационное агентство «Курск».
Об этом заявил заместитель губернатора региона Андрей Белостоцкий во время круглого стола в областном перинатальном центре. По его словам, выполняя поручение президента России, субъекты федерации разработали программы по демографической политике, одним из ее пунктов является сокращение женщин, желающих прервать беременность.
«Мы второй субъект РФ, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности. Сейчас примерно 92% женщин, которые принимают решение о прерывании беременности, будут находиться в государственных клиниках, где мы активно ведем с ними работу», — сказал Белостоцкий.
«Мы проводим анкетирование, выясняем проблемы, по которым они приняли решение об аборте, мы помогаем им, даем им время подумать. То есть активно участвуем в том, чтобы сохранить каждого ребенка», — добавил вице-губернатор.
Из пяти учреждений, имеющих лицензию на проведение химических абортов, четыре уже отказались, отметил чиновник. Он также ждет, что оставшееся медучреждение в ближайшее время примет такое решение.
Вчера аналогичное заявление сделал Минздрав Крыма. Там рассказали о добровольном отказе частных клиник от проведения абортов, теперь искусственное прерывание беременности будут проводить только государственные медорганизации.