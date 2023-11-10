Частные клиники в Курской области отказались от химических абортов

«Мы второй субъект РФ, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности. Сейчас примерно 92% женщин, которые принимают решение о прерывании беременности, будут находиться в государственных клиниках, где мы активно ведем с ними работу», — сказал Белостоцкий.