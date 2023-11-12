Патриарх Кирилл предложил ввести наказание за «склонение к аборту» по всей России

Патриарх Кирилл предложил принять федеральный закон о запрете склонения женщины к аборту. Фрагмент его речи на пленарном заседании общецерковного съезда по социальному служению передает Daily Storm.
«К сожалению, число абортов в стране по-прежнему остается высоким. Слава богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне», — сказал глава РПЦ.
По его мнению, в России ощущается недостаток населения, и у священнослужителя есть решение, которое «как по движению волшебной палочки» это исправит.
«Огромная страна, а населения совершенно недостаточно. Не говоря уже даже об экономике. <…> Действительно мы нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный, все признают — и политики, и социологи», — сказал он.
«А население можно увеличить просто как по движению волшебной палочки. Если эту проблему решим, если научимся отговаривать женщин от свершения аборта, сразу статистика пойдет вверх», — считает Кирилл.