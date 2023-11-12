Патриарх Кирилл предложил ввести наказание за «склонение к аборту» по всей России

«К сожалению, число абортов в стране по-прежнему остается высоким. Слава богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне», — сказал глава РПЦ.