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Патриарх Кирилл предложил ввести наказание за «склонение к аборту» по всей России

Максим Саблин
12 ноября 2023 17:01

Патриарх Кирилл предложил принять федеральный закон о запрете склонения женщины к аборту. Фрагмент его речи на пленарном заседании общецерковного съезда по социальному служению передает Daily Storm.

Глава РПЦ обратил внимание на инициативы в регионах России и выразил надежду, что их поддержат другие субъекты федерации, а также Госдума.

«К сожалению, число абортов в стране по-прежнему остается высоким. Слава богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне», — сказал глава РПЦ.

По его мнению, в России ощущается недостаток населения, и у священнослужителя есть решение, которое «как по движению волшебной палочки» это исправит.

«Огромная страна, а населения совершенно недостаточно. Не говоря уже даже об экономике. <…> Действительно мы нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный, все признают — и политики, и социологи», — сказал он.

«А население можно увеличить просто как по движению волшебной палочки. Если эту проблему решим, если научимся отговаривать женщин от свершения аборта, сразу статистика пойдет вверх», — считает Кирилл.

Штрафы на склонение к аборту с этой осени действуют в Мордовии и Тверской области. Власти Крыма и Курской области также заявили об отказе частных клиник в регионах от лицензий на аборты.

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теги
РПЦГосдума
люди
Патриарх Кирилл
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