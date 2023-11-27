Автора канала «Адские бабки» Баязитову приговорили к пяти годам

Басманный суд Москвы приговорил журналистку, автора телеграм-канала «Адские бабки» Александру Баязитову к пяти годам лишения свободы. Вторая фигурантка, медиатехнолог Ольга Архарова, получила 4,5 года, сообщает РБК.
Женщин признали виновными в вымогательстве у старшего вице-президента, директора департамента финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ «Промсвязьбанка» Александра Ушакова. Прокуратура запрашивала для Баязитовой и Архаровой 14 и 13 лет колонии соответственно.
Женщин арестовали в августе 2022-го. По версии следствия, они вымогали у Ушакова деньги за «блоки» в телеграм-каналах, то есть за отсутствие о нем негативной информации.
Следствие отправило Баязитову в СИЗО, несмотря на то что она ухаживала за престарелой матерью и у нее самой диабет. В феврале 2023-го суд продлил арест фигуранткам.
Баязитова связывает дело с одной из своих публикаций, вышедшей в июле 2022-го в телеграм-канале «Адские бабки». В ней журналистка обвинила руководство банка в воровстве денег гособоронзаказа.
«Согласно обвинению, я причастна к вымогательству каких‑то денег у Промсвязьбанка. Между тем я всего лишь писала тексты для разных ресурсов как сотрудник Life.ru и как фрилансер. В чем суть обвинений в мой адрес, мне неясно, — говорила в августе 2022-го Баязитова. — [Промсвязьбанк] — это банк, через который финансируется гособоронзаказ. В своей заметке я доказала, что руководство банка причастно к воровству денег, выделенных на оборонку».
Третья фигурантка дела — Инна Чурилова согласилась пойти на сделку со следствием и дала показания. После этого ее перевели под домашний арест, а дело было выделено в отдельное производство. Летом суд приговорил ее к четырем годам условно.
Маргарита Симоньян назвала процесс над Баязитовой «ужасом», сравнила его с делом Ивана Голунова и потребовала прекратить его. Главный редактор RT сказала, что сама пользуется «блоками на негатив» в российских СМИ и «регулярно с омерзением» отстегивает «условные триста в месяц».