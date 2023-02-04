Суд продлил арест журналистке Баязитовой

Кузьминский суд Москвы продлил арест журналистке и администратору телеграм-канала «Адские бабки» Александре Баязитовой. Она пробудет под стражей до 7 марта, сообщает ТАСС.
Баязитова обвиняется по пункту «б» части третьей статьи 163 УК о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы. Свою вину журналистка не признала.
Потерпевшим по этому делу значится топ-менеджер «Промсвязьбанка» Александр Ушаков. В чем именно выразилось вымогательство, правоохранители установить не смогли.
По этому делу также арестованы и другие администраторы телеграм-канала Ольга Чурилова и Ольга Архарова. Чурилова признала свою вину в полном объеме и раскаялась в содеянном, Архарова признала ее частично.
Девушек задержали по делу о вымогательстве 10 августа. Тогда Баязитова заявила, что через «Промсвязьбанк» финансировался гособоронзаказ. «В своей заметке я доказала, что руководство банка причастно к воровству денег, выделенных на оборонку», — заметила журналистка.