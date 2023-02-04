Реклама
Новости

Суд продлил арест журналистке Баязитовой

Дарья Мельникова
Сегодня в 08:59

Кузьминский суд Москвы продлил арест журналистке и администратору телеграм-канала «Адские бабки» Александре Баязитовой. Она пробудет под стражей до 7 марта, сообщает ТАСС.

Баязитова обвиняется по пункту «б» части третьей статьи 163 УК о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы. Свою вину журналистка не признала.

Потерпевшим по этому делу значится топ-менеджер «Промсвязьбанка» Александр Ушаков. В чем именно выразилось вымогательство, правоохранители установить не смогли.

По этому делу также арестованы и другие администраторы телеграм-канала Ольга Чурилова и Ольга Архарова. Чурилова признала свою вину в полном объеме и раскаялась в содеянном, Архарова признала ее частично.

Девушек задержали по делу о вымогательстве 10 августа. Тогда Баязитова заявила, что через «Промсвязьбанк» финансировался гособоронзаказ. «В своей заметке я доказала, что руководство банка причастно к воровству денег, выделенных на оборонку», — заметила журналистка.

расскажите друзьям
теги
Промсвязьбанк
люди
Александр Ушаков
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»