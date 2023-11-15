Маргарита Симоньян отреагировала на слушания дела Александры Баязитовой, где прокуратура запросила для журналистки 14 лет тюрьмы. В своем телеграм-канале главный редактор Russia Today потребовала «прекратить этот ужас» и сравнила процесс с делом Ивана Голунова.
«Я считаю, что 14 лет для незнакомой мне журналистки Баязитовой — это Голунов дубль два и вообще зверство. Прекратите этот ужас, пожалуйста», — написала Симоньян.
В остальном её пост был посвящен практике «блоков на негатив» в российских СМИ, которые обвинение классифицировало как вымогательство. Главред RT заявила, что пользуется этим и «регулярно с омерзением» отстегивает «условные триста в месяц».
Симоньян согласилась с тем, что подобная практика является вымогательством, однако отметила, что «таков, к сожалению, обычный бизнес значительной части неофициальной отечественной медийки — и все об этом знают».
«Сама я заявлений о вымогательстве в таких случаях никогда не подавала и не подам, поскольку упекать кого бы то ни было в тюрьму из личных интересов противоречит моей религии», — пишет Симоньян.
«У меня тут один критерий — если эти люди не расшатывают мою страну, а вредят просто лично мне, я терплю. Можете считать меня терпилой», — объяснила она.
Ранее сегодня прокурор запросил для автора канала «Адские бабки» Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой 14 и 13 лет лишения свободы соответственно по делу о вымогательстве (максимальный срок по статье составляет 15 лет). Третья фигурантка дела пошла на сделку со следствием и получила 4 года условно.
По версии следствия, женщины вымогали деньги у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за «блоки» в телеграм-каналах, запрашивая суммы за отсутствие негативной информации о топ-менеджере.
Баязитова связывает дело с одной из своих публикаций, вышедшей в июле 2022-го в телеграм-канале «Адские бабки». В ней журналистка обвинила руководство банка в воровстве денег гособоронзаказа.