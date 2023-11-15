Прокуратура запросила 14 лет автору канала «Адские бабки» Баязитовой по делу о вымогательстве

На заседании Басманного суда прокурор запросил для автора канала «Адские бабки» Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой 14 и 13 лет лишения свободы соответственно по делу о вымогательстве. Об этом сообщила адвокат Архаровой Елена Федулова в разговоре с РИА «Новости».
«Только что прокурор в судебном заседании запросил 14 лет для Баязитовой и 13 лет лишения свободы для Архаровой. У меня нет слов», — прокомментировала Федулова.
Процесс над авторами блога «Адские бабки» проходит в закрытом режиме.
Баязитову и Архарову арестовали в августе 2022-го по обвинению в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы. Следствие отправило женщин в СИЗО, несмотря на то что Баязитова ухаживала за престарелой матерью и у нее самой диабет. В феврале 2023-го суд продлил арест.
По версии следствия, женщины вымогали деньги у Ушакова за «блоки» в телеграм-каналах, запрашивая суммы за отсутствие негативной информации о топ-менеджере.
Баязитова связывает дело с одной из своих публикаций, вышедшей в июле 2022-го в телеграм-канале «Адские бабки». В ней журналистка обвинила руководство банка в воровстве денег гособоронзаказа.
«Согласно обвинению, я причастна к вымогательству каких‑то денег у Промсвязьбанка. Между тем я всего лишь писала тексты для разных ресурсов как сотрудник Life.ru и как фрилансер. В чем суть обвинений в мой адрес, мне неясно, — говорила в августе 2022-го Баязитова. — [Промсвязьбанк] — это банк, через который финансируется гособоронзаказ. В своей заметке я доказала, что руководство банка причастно к воровству денег, выделенных на оборонку».
Третья фигурантка дела — Инна Чурилова согласилась пойти на сделку со следствием и дала показания. После этого ее перевели под домашний арест, а дело было выделено в отдельное производство. Летом суд приговорил ее к четырем годам условно.