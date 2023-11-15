Прокуратура запросила 14 лет автору канала «Адские бабки» Баязитовой по делу о вымогательстве

«Согласно обвинению, я причастна к вымогательству каких‑то денег у Промсвязьбанка. Между тем я всего лишь писала тексты для разных ресурсов как сотрудник Life.ru и как фрилансер. В чем суть обвинений в мой адрес, мне неясно, — говорила в августе 2022-го Баязитова. — [Промсвязьбанк] — это банк, через который финансируется гособоронзаказ. В своей заметке я доказала, что руководство банка причастно к воровству денег, выделенных на оборонку».