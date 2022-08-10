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Журналистку и автора блога «Адские бабки» арестовали по делу о вымогательстве у банка
Сегодня в 18:57

Автора блога «Адские бабки» Александру Баязитову арестовали на два месяца по делу о вымогательстве у «Промсвязьбанка». Вместе с ней под стражей оказались бизнесмен Ольга Архарова и пиар-менеджер Инна Чурилова, передает ТАСС.

«Согласно обвинению, я причастна к вымогательству каких‑то денег у „Промсвязьбанка“. Между тем, я всего лишь писала тексты для разных ресурсов как сотрудник Life.ru и как фрилансер. В чем суть обвинений в мой адрес, мне неясно. Это банк, через который финансируется гособоронзаказ. В своей заметке я доказала, что руководство банка причастно к воровству денег, выделенных на оборонку», — заявила Баязитова. Ей может грозить от семи до 15 лет заключения.

Потерпевшим по этому делу значится топ-менеджер банка Александр Ушаков. В чем именно выразилось вымогательство, следствие не установило, но отправить под домашний арест Баязитову не стали. Женщина отмечала, что на ее иждивении находится престарелая мать, что сама она имеет диабет и что скрываться не собирается.

При этом Архарова признала свою вину частично, а Чурилова — в полном объеме и раскаялась в содеянном.

Баязитова специализируется по социально-экономической тематике, ведет свой ютьюб-канал «Адские бабки» и одноименный телеграм-канал. Раньше работала экономическим корреспондентом в «Коммерсанте» и «Известиях».

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ПромсвязьбанкКоммерсант
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Александр Ушаков
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