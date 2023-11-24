Мизулина: на Шарлота завели три уголовных дела

По ее словам, два дела заведены по части 4 статьи 354.1 УК (осквернение символов воинской славы России или оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору), еще одно — по статье 148 УК (оскорбление чувств верующих).
По двум первым обвинениям максимальное наказание — пять лет лишения свободы, статья об оскорблении религиозных чувств предполагает до трех лет колонии.
Mash пишет, что дел заведено два, но по статье 354.1 УК певцу вменяют два эпизода. Один из них — видео, в котором музыкант уничтожает георгиевскую ленту в виде буквы Z. Обвинение же в оскорблении чувств верующих связано с роликом, где Шарлот прибивает к дереву военный билет, фотографию патриарха Кирилла и деревянное распятие.
По данным телеграм-канала, артиста этапируют из Петербурга в Самарскую область в начале декабря, после отбытия административного ареста.
Шарлот вернулся из Армении в Петербург утром 22 ноября и сразу был задержан полицией. В петербургском МВД сообщили, что на него составили три административных протокола — о дискредитации армии, умышленной порче документа и мелком хулиганстве.
По последнему обвинению суд назначил Шарлоту 13 суток ареста. В петербургском суде решили, что в день прилета певец нарушал общественный порядок — матерился в общественном месте, махал руками, приставал к гражданам. Происходило это, по словам пресс-службы суда, на набережной Обводного канала, 205 — по этому адресу находится отдел полиции.
Летом артист опубликовал в инстаграме* видео с сожжением своего российского паспорта. В этом же ролике он осудил военную операцию на Украине и действия российских властей. Певец заявил о желании отправиться на Украину, чтобы давать там концерты и поддерживать местных жителей.
В ноябре музыкант объявил, что планирует вернуться в Россию, и попросил у поклонников денег на билет. Шарлот объяснил свое решение тем, что хочет презентовать новый русскоязычный альбом и собирается «бороться за русскоязычную культуру».
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