Мизулина: на Шарлота завели три уголовных дела

Mash пишет, что дел заведено два, но по статье 354.1 УК певцу вменяют два эпизода. Один из них — видео, в котором музыкант уничтожает георгиевскую ленту в виде буквы Z. Обвинение же в оскорблении чувств верующих связано с роликом, где Шарлот прибивает к дереву военный билет, фотографию патриарха Кирилла и деревянное распятие.