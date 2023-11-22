Певцу Шарлоту дали 13 суток ареста

Певца Шарлота арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Там заявили, что накануне Шарлот «выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал, на неоднократные замечания не реагировал, чем демонстративно нарушал общественный порядок и спокойствие граждан». Происходило это, как отметили в пресс-службе судов, на набережной Обводного канала, 205, — по этому адресу находится отдел полиции.
В петербургском управлении МВД отметили, что всего на артиста составили три протокола по административным статьям. Кроме хулиганства певца обвиняют в дискредитации Российской армии и умышленной порче документа. По двум последним делам пока нет судебных решений.
По информации телеграм-канала Baza, на музыканта также могут возбудить два уголовных дела — о реабилитации нацизма и надругательстве над государственным символом. Аудитория Z-пабликов требует наказать артиста, заставив его участвовать в боевых действиях на территории Украины.
Летом артист опубликовал видео с сожжением своего российского паспорта в инстаграме*. «Желаю попасть в столицу Украины, поддерживать людей выступлениями, концертами, различной помощью. Считаю необходимым быть в трудную минуту с теми, кого громят, ущемляют. Я больше не гражданин преступной России», — заявил он.
В ноябре музыкант объявил, что планирует вернуться в Россию, и попросил у поклонников денег на билет. По словам Шарлота, он хочет презентовать новый русскоязычный альбом. «Я предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре и буду за нее бороться», — сказал артист.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.