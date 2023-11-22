Певцу Шарлоту дали 13 суток ареста

В ноябре музыкант объявил, что планирует вернуться в Россию, и попросил у поклонников денег на билет. По словам Шарлота, он хочет презентовать новый русскоязычный альбом. «Я предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре и буду за нее бороться», — сказал артист.