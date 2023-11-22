Шарлота задержали в аэропорту Петербурга. Ему грозят три административных дела

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Телеграм-канал Mash опубликовал видео Шарлота с извинениями, тот же ролик появился в телеграм-канале Екатерины Мизулиной с вотермаркой Лиги безопасного интернета.

В ролике он говорит, что был задержан, потому что допустил «осечку в понимании происходящего». Он признает, что сжег паспорт РФ, и говорит, что был «ошибочно помешан на ложной информации», а потому раскаивается в содеянном. «Я больше не буду», — с улыбкой говорит он в конце видео.