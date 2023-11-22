Шарлота задержали в аэропорту Петербурга. Ему грозят три административных дела

Полиция задержала Эдуарда Шарлота в аэропорту Петербурга. Видео из Пулково опубликовал телеканал «Рен ТВ».
В ролике сотрудники МВД ведут певца через зал аэропорта, на руках артиста можно заметить наручники.
Накануне Шарлот в сторис инстаграма* объявил о возвращении в Россию и опубликовал скриншот билета рейса из Еревана. Чуть ранее он просил у фанатов деньги на его покупку, пообещал выпустить альбом, который не связан с политикой, и добавил, что ему «в целом надоело говорить о политических моментах».
По информации телеграм-каналов, в России его ждут два административных дела. Одно об умышленной порче внутреннего паспорта, который музыкант сжег на камеру. Другое — о дискредитации Российской армии.
Shot уточняет, что Шарлоту грозит и третье дело — о мелком хулиганстве, которое может закончиться 15 сутками ареста. Протокол по этой статье был составлен за «явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах», уточняет канал. Кроме этого, с ним работают сотрудники Центра «Э», решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заканчивается пост Shot.
Ранее на Шарлота жаловалась Екатерина Мизулина. Она обратилась в Следственный комитет и в заявлении указала, что в своих публикациях Шарлот выступает против военной операции, дискредитирует Российскую армию, оскорбляет органы госвласти РФ и чувства верующих, выражает явное неуважение к обществу.
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