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Шарлота задержали в аэропорту Петербурга. Ему грозят три административных дела

Максим Саблин
Сегодня в 09:15
Обновлено в 09:49:

Телеграм-канал Mash опубликовал видео Шарлота с извинениями, тот же ролик появился в телеграм-канале Екатерины Мизулиной с вотермаркой Лиги безопасного интернета.

В ролике он говорит, что был задержан, потому что допустил «осечку в понимании происходящего». Он признает, что сжег паспорт РФ, и говорит, что был «ошибочно помешан на ложной информации», а потому раскаивается в содеянном. «Я больше не буду», — с улыбкой говорит он в конце видео.

Полиция задержала Эдуарда Шарлота в аэропорту Петербурга. Видео из Пулково опубликовал телеканал «Рен ТВ».

В ролике сотрудники МВД ведут певца через зал аэропорта, на руках артиста можно заметить наручники.

Накануне Шарлот в сторис инстаграма* объявил о возвращении в Россию и опубликовал скриншот билета рейса из Еревана. Чуть ранее он просил у фанатов деньги на его покупку, пообещал выпустить альбом, который не связан с политикой, и добавил, что ему «в целом надоело говорить о политических моментах».

По информации телеграм-каналов, в России его ждут два административных дела. Одно об умышленной порче внутреннего паспорта, который музыкант сжег на камеру. Другое — о дискредитации Российской армии.

Shot уточняет, что Шарлоту грозит и третье дело — о мелком хулиганстве, которое может закончиться 15 сутками ареста. Протокол по этой статье был составлен за «явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах», уточняет канал. Кроме этого, с ним работают сотрудники Центра «Э», решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заканчивается пост Shot.

Ранее на Шарлота жаловалась Екатерина Мизулина. Она обратилась в Следственный комитет и в заявлении указала, что в своих публикациях Шарлот выступает против военной операции, дискредитирует Российскую армию, оскорбляет органы госвласти РФ и чувства верующих, выражает явное неуважение к обществу.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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