Певец Шарлот заявил, что собирается вернуться в Россию

Певец Шарлот заявил в своем инстаграме*, что собирается вернуться Россию. У своих поклонников он попросил денег на билет.
По словам артиста, он записал новый альбом на русском языке и хочет его презентовать. Этот альбом «абсолютно не связан с войной и политикой», утверждает Шарлот, добавляя, что ему «в целом надоело говорить о политических моментах».
«Я предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре и буду за нее бороться», — сказал он.
В июне 2023 года Шарлот на видео сжег свой российский паспорт. В этом же ролике он осудил военную операцию на Украине и действия российских властей. Певец заявил о желании отправиться на Украину, чтобы давать там концерты и поддерживать местных жителей.
Шарлот несколько раз делал в соцсетях заявления, которые позже оказывались фейками. Так, в его официальных аккаунтах дважды появлялись сообщения о его смерти.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.