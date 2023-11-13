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Певец Шарлот заявил, что собирается вернуться в Россию

Семён Гудошников
Вчера в 09:02

Певец Шарлот заявил в своем инстаграме*, что собирается вернуться Россию. У своих поклонников он попросил денег на билет.

По словам артиста, он записал новый альбом на русском языке и хочет его презентовать. Этот альбом «абсолютно не связан с войной и политикой», утверждает Шарлот, добавляя, что ему «в целом надоело говорить о политических моментах».

«Я предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре и буду за нее бороться», — сказал он.

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В июне 2023 года Шарлот на видео сжег свой российский паспорт. В этом же ролике он осудил военную операцию на Украине и действия российских властей. Певец заявил о желании отправиться на Украину, чтобы давать там концерты и поддерживать местных жителей.

Шарлот несколько раз делал в соцсетях заявления, которые позже оказывались фейками. Так, в его официальных аккаунтах дважды появлялись сообщения о его смерти.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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