Судью, назначившую Саше Скочиленко 7 лет колонии, рекомендовали на повышение

Скочиленко находится в СИЗО уже больше полутора лет. У нее диагностировано несколько заболеваний: киста в правом яичнике, ПТСР, целиакия и порок сердца. Несмотря на это, на прошлом заседании суд принял уже восьмую справку из СИЗО о том, что художница «этапом следовать может». По информации «Медиазоны»*, для составления справки ее никто не осматривал.