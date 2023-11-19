Судью, назначившую Саше Скочиленко 7 лет колонии, рекомендовали на повышение

Судья Оксана Демяшева готовится к повышению, следует из повестки заседания петербургской Квалификационной коллегии судей. На нее обратил внимание политик Лев Шлосберг*.
Сейчас Демяшева работает в Василеостровском районном суде. Однако коллегия рекомендовала ее на должность заместителя председателя Калининского районного суда.
Заседание коллегии прошло 17 ноября, ее решение неизвестно. Конкурс на позицию зампреда суда был открыт с 10 июля этого года, Демяшева оказалась единственной претенденткой на вакансию. В случае избрания судья проработает там следующие шесть лет.
Шлосберг отметил, что в ту же коллегию сторонники Скочиленко обратились с требованием провести проверку действий судьи Демяшевой на предмет соответствия нормам судебной этики в связи с садистскими методами ведения процесса: без перерывов на еду и прием лекарств больной множественными заболеваниями Скочиленко, а также угрозами выдворить из зала ее защитников, что запрещено законом.
16 ноября Демяшева вынесла решение назначить художнице и журналистке Саше Скочиленко семь лет тюрьмы за распространении фейков о российской армии.
Дело на художницу завели после антивоенной акции, которую она провела в апреле 2022 года. В тот день Скочиленко заменила ценники в петербургском магазине «Перекресток» на листовки с информацией об обстреле Мариуполя и призывами остановить военные действия.
Скочиленко находится в СИЗО уже больше полутора лет. У нее диагностировано несколько заболеваний: киста в правом яичнике, ПТСР, целиакия и порок сердца. Несмотря на это, на прошлом заседании суд принял уже восьмую справку из СИЗО о том, что художница «этапом следовать может». По информации «Медиазоны»*, для составления справки ее никто не осматривал.
Российские врачи написали Владимиру Путину открытое письмо с требованием освободить Скочиленко. «У нее диагностирован ряд тяжелых хронических заболеваний, требующих надлежащего медицинского наблюдения и специального режима питания. Нахождение в колонии может привести к значимому ухудшения состояния здоровья Саши», — говорится в письме.