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Петербургскую художницу Сашу Скочиленко отправили в СИЗО по делу о фейках про армию

Семён Гудошников
Сегодня в 15:21

Василеостровский суд Петербурга избрал художнице Саше Скочиленко меру пресечения в виде ареста. Ее отправили в СИЗО до 31 мая включительно, пишет «Бумага».

По словам судьи Елены Леоновой, Скочиленко «обвиняется в совершении тяжкого деяния против общественной безопасности». Обвиняемая, «действуя умышленно, поместила [в магазине] фрагменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию» о Вооруженных силах РФ. Такие действия, как считает судья, создают напряженность в обществе и ведут подрывную деятельность.

Судья отметила, что петербурженка может скрыться и уничтожить доказательства, а также не проживает по месту регистрации. Кроме того, Саша имеет «друзей на Украине», «сестру во Франции» и «подругу в эмиграции», обратила внимание Леонова.

Обвинение просило взять Скочиленко под стражу до июня 2022 года. Ее адвокат настаивал на запрете определенных действий или домашнем аресте. Он отмечал, что у подзащитной биполярное аффективное расстройство и целиакия — непереносимость белка некоторых злаковых культур, при которой требуется строгая безглютеновая диета.

Скочиленко задержали 11 апреля. По словам ее адвоката, дело начали после доноса покупательницы «Перекрестка». Женщина увидела антивоенные листовки, размещенные в магазине вместо ценников, и обратилась в полицию. По камерам нашли Скочиленко. Девушка не отрицает, что сделала эти листовки, но не считает, что на них представлена заведомо ложная информация.

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