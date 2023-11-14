Джейсон Судейкис и Ханна Уоддингэм из «Теда Лассо» спели «Shallow» на благотворительном фестивале

В комментариях под видео пользователи, которые знают актрису только по «Теду Лассо», удивились ее вокальным данным. На самом деле Уоддингэм была трижды номинирована на театральную премию «Оливье» за свои выступления в мюзиклах «Спамалот», «Немного ночной музыки» и «Поцелуй меня, Кейт».