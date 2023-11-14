Джейсон Судейкис и Ханна Уоддингэм из «Теда Лассо» спели «Shallow» на благотворительном фестивале

Коллеги по сериалу «Тед Лассо» Джейсон Судейкис и Ханна Уоддингэм воссоединились на ежегодном благотворительном мероприятии Steps of Faith’s Thundergong по сбору средств для людей с ампутированными конечностями.
На опубликованном в сети видео Судейкис и его давний коллега по шоу Saturday Night Live Уилл Форте поют «Shallow» (хитовый саундтрек к фильму «Звезда родилась»), когда неожиданно на втором куплете появляется Уоддингэм.
В комментариях под видео пользователи, которые знают актрису только по «Теду Лассо», удивились ее вокальным данным. На самом деле Уоддингэм была трижды номинирована на театральную премию «Оливье» за свои выступления в мюзиклах «Спамалот», «Немного ночной музыки» и «Поцелуй меня, Кейт».
Первый сезон «Теда Лассо» вышел 14 августа 2020 года. Сериал посвящен тренеру команды по американскому футболу из колледжа в Канзасе. Он получает приглашение переехать в Англию и тренировать местную футбольную команду, хотя ничего не смыслит в классическом футболе.
В сентябре 2022-го «Тед Лассо» победил в четырех номинациях телевизионной премии «Эмми»: «Лучший комедийный сериал», «Лучшая мужская роль в комедийном сериале» (Джейсон Судейкис), «Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале» (Бретт Голдстайн) и «Лучший режиссер комедийного сериала» (М.Дж.Делани).
В марте 2023 года вышел третий, и финальный, сезон «Теда Лассо». «Афиша Daily» рассказывала, как пользователи соцсетей прощались с драмой.