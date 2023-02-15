В ролике персонажи мастерят плакаты с надписью «верить». Тед Лассо вместе со своим помощником заходит в раздевалку и, видя эти плакаты, говорит: «Что ж, если видеть — значит верить, я верю, что нас видели».
Также в тизере появилась дата выхода продолжения комедии — премьера состоится на Apple TV+ 15 марта.
Подробностей о сюжете пока нет. В конце января создатели показали кадр из предстоящего третьего сезона. На нем появились главный герой, тренер команды «Ричмонд» Тед Лассо, бывший владелец ФК, антагонист сериала Руперт Мэннион и уборщик, ставший консультантом команды, Нейт. Учитывая настроение всех персонажей, напряжение между ними с конца второго сезона никуда не делось.
В финале второго сезона Нейт рассказал прессе о панических атаках Теда, с которыми он столкнулся на важном матче. Позже он покинул Ричмонд и стал тренировать команду Руперта. Лассо, судя по его улыбке, не держит обид, но их взаимоотношения явно не самые теплые.
Первый сезон «Теда Лассо» вышел 14 августа 2020 года. Сериал посвящен Теду Лассо, тренеру команды по американскому футболу из некоего колледжа в Канзасе. Он получает приглашение переехать в Англию и тренировать местную футбольную команду, хотя ничего не смыслит в классическом футболе.
В сентябре 2022-го «Тед Лассо» победил в четырех номинациях телевизионной премии «Эмми»: «Лучший комедийный сериал», «Лучшая мужская роль в комедийном сериале» (Джейсон Судейкис), «Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале» (Бретт Голдстайн) и «Лучший режиссер комедийного сериала» (М.Дж.Дилейни).