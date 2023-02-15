В финале второго сезона Нейт рассказал прессе о панических атаках Теда, с которыми он столкнулся на важном матче. Позже он покинул Ричмонд и стал тренировать команду Руперта. Лассо, судя по его улыбке, не держит обид, но их взаимоотношения явно не самые теплые.