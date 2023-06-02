«Три сезона мудрости, тепла и легкости»: в сети прощаются с сериалом «Тед Лассо»

31 мая на Apple TV+ вышел финальный эпизод «Теда Лассо». Никто из создателей сериала не подчеркивал, что третий сезон станет последним, но сюжетная линия намекает, что перед зрителями именно последняя серия. «Есть телевизионные финалы, которые заканчиваются шоком или на грустной ноте, или со здоровой дозой амбивалентности. <…> Но „Тед Лассо“ никогда не собирался заканчиваться так. Он попрощался во многом так же, как представился в первый раз, — с радостью и оптимизмом», — пишет The New York Times.
Премьера спортивного комедийного сериала состоялась в августе 2020 года. Его главный герой — тренер по американскому футболу, получивший предложение переехать в Англию, чтобы тренировать местную команду, которая играет в классический футбол. Он не разбирается в этом виде спорта, но с энтузиазмом начинает работу.
За те три года, в течение которых выходили эпизоды, зрители успели привыкнуть к персонажам и теперь с тоской прощаются с ними.
«Не думаю, что за последние годы было другое шоу, которое уравновешивало бы остроумие и легкомыслие с пронзительной драмой и проникновенным повествованием так же мастерски, как „Тед Лассо“. Я буду скучать по этому. Я буду так скучать по этому»
Пользователи твиттера называют «Теда Лассо» «величайшим сериалом современности». По их словам, этот сериал успешно и органично совмещал в себе легкость, остроумие и настоящую драму. «Единственное шоу, которое регулярно доводит до слез не смертью, самопожертвованием или трагедией, а обычными объятиями», — утверждают зрители. Для кого‑то сериал стал «волшебной историей про то, что людям нужны люди» и что они «могут меняться, становиться лучше и двигаться вперед, потому что жизнь продолжается».