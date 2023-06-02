«Три сезона мудрости, тепла и легкости»: в сети прощаются с сериалом «Тед Лассо»

31 мая на Apple TV+ вышел финальный эпизод «Теда Лассо». Никто из создателей сериала не подчеркивал, что третий сезон станет последним, но сюжетная линия намекает, что перед зрителями именно последняя серия. «Есть телевизионные финалы, которые заканчиваются шоком или на грустной ноте, или со здоровой дозой амбивалентности. <…> Но „Тед Лассо“ никогда не собирался заканчиваться так. Он попрощался во многом так же, как представился в первый раз, — с радостью и оптимизмом», — пишет The New York Times.