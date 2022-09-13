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Сериалы «Наследники» и «Тед Лассо» получили телевизионную премию «Эмми» за драму и комедию

В ночь на 13 августа в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения телевизионной премии «Эмми». Сериал «Наследники» получил награду как лучший драматический сериал, «Тед Лассо» — как лучший комедийный.

«Теда Лассо» отметили еще в трех номинациях, в том числе в лучшей мужской роли в комедийном сериале победил Джейсон Судейкис, в лучшей мужской роли второго плана в комедийном сериале — Бретт Голдстин, а М.Дж. Делани признали лучшим режиссером комедийного сериала.

«Наследники» тоже одной статуэткой не ограничились: в номинации лучшая мужская второго плана в драматическом сериале победил Мэттью МакФэдьен, лучшим сценарием эпизода драматического сериала признали работу Джесси Армстронга.

Главные победители в списке:

Лучший мини-сериал — «Белый лотос» (HBO)

— «Белый лотос» (HBO) Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»)

— Ли Джон-джэ («Игра в кальмара») Лучшая женская роль в драматическом сериале — Зендея («Эйфория»)

— Зендея («Эйфория») Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале — Джулия Гарнер («Озарк»)

— Джулия Гарнер («Озарк») Лучшая женская роль в комедийном сериале — Джин Смарт («Хитрости»)

— Джин Смарт («Хитрости») Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале — Шерил Ли Ральф («Начальная школа „Эбботт“»)

— Шерил Ли Ральф («Начальная школа „Эбботт“») Лучшая мужская роль в мини-сериале — Майкл Китон («Ломка»)

— Майкл Китон («Ломка») Лучшая женская роль в мини-сериале — Аманда Сайфред («Выбывшая»)

— Аманда Сайфред («Выбывшая») Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале — Мюррэй Бартлетт («Белый лотос»)

— Мюррэй Бартлетт («Белый лотос») Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале — Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)

— Дженнифер Кулидж («Белый лотос») Лучший режиссер драматического сериала — Хван Дон-хёк («Игра в кальмара»)

— Хван Дон-хёк («Игра в кальмара») Лучший режиссер мини-сериала — Майк Уайт («Белый лотос»)

— Майк Уайт («Белый лотос») Лучший сценарий эпизода комедийного сериала — Кинта Брансон («Начальная школа „Эбботт“»)

— Кинта Брансон («Начальная школа „Эбботт“») Лучший сценарий эпизода мини-сериала — Майк Уайт («Белый лотос»)