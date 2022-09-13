Сериалы «Наследники» и «Тед Лассо» получили телевизионную премию «Эмми» за драму и комедию

В ночь на 13 августа в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения телевизионной премии «Эмми». Сериал «Наследники» получил награду как лучший драматический сериал, «Тед Лассо» — как лучший комедийный.
«Теда Лассо» отметили еще в трех номинациях, в том числе в лучшей мужской роли в комедийном сериале победил Джейсон Судейкис, в лучшей мужской роли второго плана в комедийном сериале — Бретт Голдстин, а М.Дж. Делани признали лучшим режиссером комедийного сериала.
«Наследники» тоже одной статуэткой не ограничились: в номинации лучшая мужская второго плана в драматическом сериале победил Мэттью МакФэдьен, лучшим сценарием эпизода драматического сериала признали работу Джесси Армстронга.
Главные победители в списке:
- Лучший мини-сериал — «Белый лотос» (HBO)
- Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»)
- Лучшая женская роль в драматическом сериале — Зендея («Эйфория»)
- Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале — Джулия Гарнер («Озарк»)
- Лучшая женская роль в комедийном сериале — Джин Смарт («Хитрости»)
- Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале — Шерил Ли Ральф («Начальная школа „Эбботт“»)
- Лучшая мужская роль в мини-сериале — Майкл Китон («Ломка»)
- Лучшая женская роль в мини-сериале — Аманда Сайфред («Выбывшая»)
- Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале — Мюррэй Бартлетт («Белый лотос»)
- Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале — Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)
- Лучший режиссер драматического сериала — Хван Дон-хёк («Игра в кальмара»)
- Лучший режиссер мини-сериала — Майк Уайт («Белый лотос»)
- Лучший сценарий эпизода комедийного сериала — Кинта Брансон («Начальная школа „Эбботт“»)
- Лучший сценарий эпизода мини-сериала — Майк Уайт («Белый лотос»)
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям
Другие материалы по темам