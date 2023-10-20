Сарик Андреасян об «Оппенгеймере»: «Скучнейшее, банальное, рядовое кино»

Режиссер Сарик Андреасян остался недоволен просмотром «Оппенгеймера». В сторис инстаграма* он раскритиковал эту, а также другие картины Кристофера Нолана.
«Удивительно, как устроен пиар мирового уровня! Нас всех убедили, что Нолан — гений! А на самом деле скучнейшее, банальное, рядовое кино! Скучно, банально, просто, предсказуемо!» — сетует Андреасян.
«Безусловно лучше, чем ужасный „Довод“ или „Дюнкерк“. Но в целом 🤮. Обычное кино без каких‑либо восхищений!» — считает режиссер и продюсер.
«Хорошо, что я вино в зал заказал. Как‑то высидел эти 3 часа!» — поделился он.
В данный момент Андреасян занят производством сериала «Букины», продолжения ситкома «Счастливы вместе».
У западных кинокритиков противоположное мнение. Сейчас у работы Нолана оценка в 93% «свежести» при 470 оценках на RottenTomatoes и рейтинг 88% на Metacritic. Зрители склонны с ними согласиться: 91% «свежести» и 8,8 балла соответственно.
В кинотеатрах фильм об «отце атомной бомбы» также высоко оценили. «Оппенгеймер» принес создателям больше 850 млн долларов и показал третий по сборам результат 2023 года после «Барби» и «Супербратьев Марио». Кроме этого, он стал самой кассовой картиной в карьере Кристофера Нолана.
Впрочем, в российском Министерстве культуры считают, что, как и «Барби», «Оппенгеймер» не отвечает целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
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