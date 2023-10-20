Сарик Андреасян об «Оппенгеймере»: «Скучнейшее, банальное, рядовое кино»

В кинотеатрах фильм об «отце атомной бомбы» также высоко оценили. «Оппенгеймер» принес создателям больше 850 млн долларов и показал третий по сборам результат 2023 года после «Барби» и «Супербратьев Марио». Кроме этого, он стал самой кассовой картиной в карьере Кристофера Нолана.