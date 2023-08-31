Минкульт: «Барби» и «Оппенгеймер» не вписываются в духовно-нравственные ценности России

Голливудские блокбастеры «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют нравственным ценностям России. Об этом заявил замглавы Министерства культуры Андрей Малышев в ответ на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»).
«Полагаем, что предложенные вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы — „Барби“ и „Оппенгеймер“ — не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — сказал он.
По словам Малышева, сейчас российский прокат «насыщен качественными отечественными премьерами», отметив такие релизы, как «Чебурашка», «Вызов» и «Свидетель».
Таким образом, Минкульт не стал поддерживать идею принудительного лицензирования фильмов из недружественных стран. В ведомстве подчеркнули, что сокращение голливудских лент в прокате стимулирует увеличение объемов российского кинопроизводства и способствует развитию отечественной индустрии.
Инициативу о принудительном лицензировании также не поддержали в Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Там считают, что это противоречит законодательству РФ.
В июле 2022-го с инициативой освободить кинотеатры от ответственности за показ фильмов без согласия остановивших работу в России студий выступила Ассоциация владельцев кинотеатров. В объединении указывали, что сейчас показ картин без договора или лицензии карается рядом уголовных и административных статей: 146 УК РФ, 7.12 и 14.58 КоАП РФ, 1252, 1301, 1311 ГК РФ.