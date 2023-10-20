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Выход «Дэдпула-3» перенесли на неопределенный срок

Виктория Шанина
Сегодня в 12:52

Третья часть фильма о наемнике с классным чувством юмора «Дэдпул» окончательно потеряла дату премьеры из‑за забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA). Об этом пишет Deadline со ссылкой на инсайдеров.

Изначально «Дэдпул-3» должен был выйти в кинотеатрах 3 мая 2024 года. Однако, по словам собеседника издания, Marvel Studios не успеет завершить проект к этому моменту, даже если забастовка завершится в ближайшее время.

Съемки фильма остановились из‑за забастовки SAG-AFTRA, которая стартовала 14 июля. «Дэдпул-3» стал одним из первых крупных проектов, на который повлиял протест актеров.

В августе стало известно, что Disney исключила «Дэдпул-3» из списка «предстоящих кинотеатральных релизов» с сентября 2023 года по июнь 2024-го.

Режиссер фильма Шон Леви ранее рассказывал, что съемки «Дэдпула-3» длились уже 35 дней и завершились «ровно наполовину», когда началась забастовка. Еще столько же рабочих дней необходимо съемочной группе для окончания работы.

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Шон Леви
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