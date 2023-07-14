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Съемки «Дэдпула-3» остановились из‑за забастовки актерской гильдии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:57

Съемки «Дэдпула-3» остановились из‑за забастовки Американской актерской гильдии SAG-AFTRA, сообщает Variety. Это один из первых крупных проектов, на который повлияла забастовка.

Несколько дней в сети появились фото и видео со съемок «Дэдпула-3». На них можно увидеть схватку героев Райана Рейнолдса и Хью Джекмана, рассмотреть их трюки и декорации. В июне стало известно, что Дженнифер Гарнер вернется к роли супергероини Электры.

Выход триквела в кинотеатрах намечен на 3 мая 2024 года. Однако когда продолжится производство, сколько продлится забастовка и изменится ли дата релиза, неясно.

Накануне премьеру «Оппенгеймера» в Лондоне перенесли на час раньше, чтобы исполнители ролей успели сфотографироваться и дать интервью до начала забастовки Гильдии актеров, которая стартовала чуть позднее. После этого актеры Киллиан Мерфи, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Эмили Блант и Флоренс Пью покинули мероприятие.

Актеры требуют от компаний повышение заработной платы и защиту от несанкционированного использования их изображений с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Теперь артисты не могут сниматься, заниматься продвижением фильмов или сериалов, включая интервью журналистам, и посещать премьеры. Это первая с 1980 года забастовка, в которой участвуют 160 тыс. человек.

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Роберт Дауни-младшийРайан РейнолдсХью ДжекманДженнифер ГарнерКиллиан МерфиМэтт ДэймонЭмили Блант
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