Съемки «Дэдпула-3» остановились из‑за забастовки актерской гильдии

Актеры требуют от компаний повышение заработной платы и защиту от несанкционированного использования их изображений с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Теперь артисты не могут сниматься, заниматься продвижением фильмов или сериалов, включая интервью журналистам, и посещать премьеры. Это первая с 1980 года забастовка, в которой участвуют 160 тыс. человек.