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«Дэдпула-3» официально исключили из календаря релизов Disney

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:22

Disney исключила «Дэдпула-3» из списка «предстоящих кинотеатральных релизов» с сентября 2023 года по июнь 2024-го из‑за забастовок актеров и сценаристов.

Выход триквела в кинотеатрах был намечен на 3 мая 2024 года. Новая дата релиза будет зависеть от окончания забастовок актеров и сценаристов.

Ближайшей премьерой Disney станет детектив «Призраки в Венеции» (15 сентября). Затем в прокат выйдут «Создатель» (29 сентября), «Капитан Марвел» (10 ноября) и «Следующий гол — победный» (17 ноября).

11 июля в сети появились фото и видео со съемок «Дэдпула-3». На них можно увидеть схватку героев Райана Рейнолдса и Хью Джекмана, рассмотреть их трюки и декорации.

14 июля съемки фильма остановились из‑за забастовок. «Дэдпул-3» стал одним из первых крупных проектов, на который повлияла забастовка.

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Райан РейнолдсХью Джекман
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