Съемки «Дэдпула-3» завершились «ровно наполовину» перед началом забастовки в Голливуде

«Мне пришлось отправить домой несколько сотен человек, а они все еще ждут возможности вернуться на работу. <…> Я жажду решения, которое будет справедливым и равноправным [для актеров] и вернет эту отрасль к работе», — сказал Леви. Постановщик надеялся, что новой забастовки удастся избежать.