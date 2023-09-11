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Съемки «Дэдпула-3» завершились «ровно наполовину» перед началом забастовки в Голливуде

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:59

Производство «Дэдпула-3» длилось уже 35 дней и завершилось «ровно наполовину», рассказал Collider режиссер фильма Шон Леви. У съемочной группы есть еще 35 дней, чтобы снять ленту до конца.

Издание предполагает, что создатели фильма отдавали приоритет съемкам сцен с использованием компьютерной графики, чтобы над ними можно было работать во время забастовки. Однако Леви ответил, эта эта мысль «умнее его», поэтому так сделано не было.

«Мне пришлось отправить домой несколько сотен человек, а они все еще ждут возможности вернуться на работу. <…> Я жажду решения, которое будет справедливым и равноправным [для актеров] и вернет эту отрасль к работе», — сказал Леви. Постановщик надеялся, что новой забастовки удастся избежать.

О том, что съемки «Дэдпула-3» приостановились из‑за забастовки актеров, стало известно 14 июля. В августе Disney исключила фильм из списка «предстоящих кинотеатральных релизов» с сентября 2023 года по июнь 2024-го.

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