Гильдия актеров готовится объявить о забастовке вслед за сценаристами

Профсоюз, представляющий интересы около 160 тыс. голливудских актеров, готовится объявить первую с 1980 года забастовку после того, как переговоры с крупнейшими студиями и стриминговыми сервисами провалились. Об этом сообщает CNN.
Президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер в своем заявлении отметила, что предложения руководства студий были «оскорбительными и неуважительными». После этого 98% членов профсоюза проголосовало за разрешение забастовки.
Сегодня, 13 июля, в 12 часов дня по североамериканскому времени, профсоюз проведет пресс-конференцию в SAG-AFTRA Plaza в Лос-Анджелесе. На ней Национальный совет официально объявит о забастовке, которая начнется 14 июля.
После этого актеры не смогут:
• Сниматься в фильмах и сериалах.
• Заниматься продвижением фильмов или сериалов, включая интервью журналистам.
• Посещать премьеры фильмов или сериалов.
• Продвигать фильмы или сериалы на Comic Con.
Два основных требования актеров — повышение заработной платы и защита от несанкционированного использования их изображений с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
«Компании отказались от конструктивного взаимодействия по некоторым вопросам, а по другим — полностью зашли в тупик. Пока они не начнут добросовестно вести переговоры, мы не сможем прийти к соглашению. У нас нет другого выбора, кроме как сообща и от имени наших членов выступить с рекомендацией о забастовке перед Национальным советом», — заявила Дрешер.
CNN пишет об опасениях, что перебои в работе могут продлиться до конца лета или даже до конца года. Ожидается, что забастовка актеров приведет к остановке большинства съемок, за исключением некоторых независимых фильмов, не связанных с крупными студиями.
The Guardian ожидает, что забастовка скажется на рекламе ведущих летних фильмов. К примеру, в Лондоне премьера «Оппенгеймера» была перенесена на час раньше, чтобы актеры могли присутствовать на ней до начала забастовки. Из‑за забастовки также может быть отложена церемония вручения «Эмми» до поздней осени или даже до следующего года.
По данным издания, еще до голосования профсоюза ведущие актеры Голливуда дали понять, что готовы к забастовке. Так, в конце июня голливудские звезды, включая Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс, призвали своих лидеров не соглашаться на предложения AMPTP.
Голливудские актеры и сценаристы не бастовали одновременно с 1960 года, когда бывший президент США Рональд Рейган, тогда еще артист, был президентом SAG, предшественницы SAG-AFTRA.
Первая за пятнадцать лет забастовка Гильдии сценаристов США, в которую входит 11 тыс. человек, началась 2 мая из‑за сорванной сделки с Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBCUniversal, Paramount и Sony.
Сценаристы прекратили выполнение любых писательских обязанностей. Однако продюсированием и режиссурой при этом они могут продолжать заниматься. «Афиша Daily» подробно рассказывала о причинах и ходе забастовки.
Вот некоторые проекты, которые были поставлены на паузу из‑за забастовки: «Милые обманщицы: Первородный грех», «Миллиарды», «Разделение», «Очень странные дела», «Женщина при деньгах», «Хитрости», «Кобра Кай», «Шершни», «Сорвиголова», «Пингвин», «Начальная школа „Эбботт“» и другие. Также приостановлен выпуск ток-шоу «The Late Show», «Jimmy Kimmel Live!», «The Tonight Show» и «Late Night». Теперь в эфиры ставят повторы.