Гильдия актеров готовится объявить о забастовке вслед за сценаристами

«Это выбор профсоюза, а не наш. Тем самым они отвергли наши предложения по историческому увеличению заработной платы и остаточного дохода, значительному увеличению пенсионных и медицинских взносов, защите от прослушивания, сокращению сроков опционов на сериалы, новаторскому предложению по искусственному интеллекту, защищающему цифровое сходство актеров, и многое другое. Вместо того чтобы продолжать переговоры, SAG-AFTRA взяла курс на то, что приведет к еще большим финансовым трудностям для тысяч людей, чьи средства к существованию зависят от индустрии».

AMPTP